Raphinha vive un inicio de temporada excepcional, tras superar la lesión que sufrió en el Mundial, para volver de nuevo como uno de los jugadores más influyentes del Barcelona, ya que ha marcado 8 goles en 5 partidos oficiales, con 6 goles en LaLiga y dos en la Liga de Campeones de Europa, además de disfrutar de su nueva posición dentro del campo y de ejercer su papel de líder tanto en el terreno de juego como en el vestuario en calidad de capitán.

Según el diario español "Sport", Raphinha había pensado seriamente en la posibilidad de marcharse del Barcelona durante el verano de 2024, pero la llegada de Hansi Flick al banquillo del conjunto catalán como director técnico lo cambió todo, después de que el técnico alemán le expusiera al jugador sus intenciones, lo que llevó al brasileño a decidir quedarse.

Raphinha logró durante aquella temporada batir todas sus cifras individuales, tras marcar 34 goles y dar 26 asistencias, lo que impulsó al club, gracias a su gran nivel, a renovar su contrato al final de la temporada hasta el año 2028.

Y aunque las lesiones impidieron que Raphinha repitiera el mismo nivel la pasada temporada, sus cifras fueron también buenas, tras marcar 21 goles y dar 8 asistencias.

Ya han surgido rumores sobre la posibilidad de que Raphinha se traslade a Arabia Saudí, pero el propio jugador se ha encargado de desmentirlos, asegurando que no piensa en otra cosa que en seguir vistiendo la camiseta del Barcelona.

La relación de Raphinha con Hansi Flick es excepcional, y además se siente muy cómodo en el estadio Spotify Camp Nou, por lo que no piensa en otra cosa que en continuar su trayectoria con el equipo.

Raphinha siente una gran satisfacción por el entendimiento que mantiene con su entrenador, quien lo eligió como primer capitán del equipo tras la marcha de Ter Stegen y Ronald Araújo, y también se siente muy cómodo en la nueva posición que le ha encontrado dentro del campo.

El jugador brasileño ofrece un nivel destacado en la posición de falso nueve, y responde a la confianza de su entrenador con goles, asistencias y un trabajo continuo, ya que asume la tarea de presionar primero la salida de balón del equipo rival, algo imprescindible para Hansi Flick.

Raphinha representa un elemento importantísimo para el Barcelona, por lo que el director deportivo del club, Deco, afirmó el jueves, durante una entrevista con la emisora "RAC 1", que su deseo es renovar el contrato del jugador brasileño, al que el propio Deco había llevado al estadio Spotify Camp Nou cuando se encargaba de representar sus intereses.

Hasta el momento no se ha producido ningún contacto entre ambas partes, pero se espera que las conversaciones comiencen durante las próximas semanas.

No hay prisa en este asunto, pero la intención del Barcelona es renovar el contrato de Raphinha, que actualmente tiene 29 años, por una o dos temporadas más, teniendo en cuenta que su contrato actual finaliza el 30 de junio de 2028.

Esta renovación sería adecuada para un jugador que es uno de los mejores delanteros del mundo.

El Barcelona no es la única parte que desea la continuidad de la relación, ya que Raphinha se siente muy feliz en el Barcelona y con el Barcelona, y desea seguir vistiendo la camiseta catalana durante muchos años.

El jugador brasileño ha aceptado la responsabilidad de liderar al equipo, y quiere liderar un proyecto de presente y futuro, además de ser consciente de que el Barcelona es el mejor equipo con el que puede seguir desarrollando su talento y continuar cosechando títulos tanto a nivel colectivo como individual.

En cuanto al Balón de Oro, tendrá que esperar tras haber sido excluido de forma injusta de la lista de los treinta candidatos.

El asunto no supone una obsesión para él, pero tendrá mayores oportunidades de ganar el premio cuando sea jugador del Barcelona.



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