Tras dos meses de ausencia, Jorge Jesus regresa al Al-Nassr

El portugués Jorge Jesus, exdirector técnico del Al-Nassr, regresó al club saudí tras una ausencia de casi dos meses.

Jesus abandonó la dirección técnica del Al-Nassr al término de la temporada pasada para asumir el cargo de seleccionador de Portugal, en sustitución del español Roberto Martínez, mientras que el australiano Ange Postecoglou lo reemplazó en el conjunto saudí.

El Al-Nassr publicó, a través de su cuenta oficial en la red social "X", imágenes del entrenador portugués durante su visita a la concentración del equipo saudí en la capital lusa, Lisboa.

Jesus protagonizó momentos de bromas con varios jugadores del conjunto de la capital, como el defensa español Íñigo Martínez, el portero brasileño Bento, el centrocampista Abdullah Al-Khaibari, además del delantero Abdullah Al-Hamdan.

Cabe recordar que el actual seleccionador de Portugal condujo al Al-Nassr al título de la Roshn Saudi League tras una ausencia de 7 años, además de la clasificación a la final de la Liga de Campeones de la AFC 2, antes de caer ante el japonés Gamba Osaka.