Tras dos golpes en el mercado... el Arsenal apunta al «mago español»

El Arsenal inglés ha reanudado sus contactos oficiales con el extremo del Athletic Club español Nico Williams, en un nuevo intento de reforzar la banda izquierda del ataque del entrenador Mikel Arteta antes del cierre del mercado de fichajes estival, tras su tropiezo en el cierre de las operaciones por Morgan Rogers y Bradley Barcola.

El portal británico especializado "Team Talk" informó de que el director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, mantuvo conversaciones directas con el internacional español de 23 años, en el marco de una evaluación integral sobre la posibilidad de contratarlo.

La renovación del interés por Williams llega después del fracaso del Arsenal en el fichaje de Rogers, que se marchó al Chelsea, y de que persista la incertidumbre en torno a la operación por Barcola tras la entrada en escena del Manchester United con una oferta oficial por él.

Williams se prepara para afrontar el periodo de fichajes con gran ímpetu tras su éxito con la selección de España en el Mundial 2026, donde fabricó el gol de la victoria en la final ante Argentina con un inteligente cabezazo que dejó servido a Ferran Torres.

Pese a sufrir lesiones que limitaron su participación a solo 20 partidos como titular en LaLiga la temporada pasada, regresó en el momento oportuno y demostró su calidad al más alto nivel.

Williams firmó un nuevo contrato de larga duración con el Athletic que incluye una cláusula de rescisión de 77 millones de libras esterlinas (90 millones de euros), una cantidad al alcance del Arsenal.

Fuentes confirmaron que Berta considera que Williams, autor de 74 goles y 37 asistencias en 199 partidos con el Athletic, es capaz de aportar la velocidad y la eficacia que busca Arteta.

Aunque el Liverpool siguió al jugador con anterioridad, el Arsenal encabeza actualmente la carrera, ante su empeño en reforzar la posición de extremo izquierdo antes del cierre del mercado de fichajes para alcanzar sus ambiciones tanto nacionales como continentales.