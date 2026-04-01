Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
FC Porto v Al Ahly SC: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

Traducido por

Tras Diang, el Valencia busca un nuevo fichaje del Al Ahly egipcio

Fichajes
M. Shobeir
Valencia
Al Ahly SC
A. Dieng
Egipto
España
Mali

¿Podrá el club español cerrar el fichaje este verano?

El Valencia está considerando cerrar un nuevo fichaje procedente del Al Ahly egipcio para reforzar su plantilla durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Según numerosas informaciones de la prensa, el maliense Aliou Diang, centrocampista del Al Ahly, ha firmado su contrato con el Valencia en una operación de traspaso libre.

Sin embargo, según el diario español «Estadio Deportivo», la portería del Valencia necesita refuerzos para la próxima temporada.

Añadió, citando a la cadena «On Time Sports», que el portero del Al Ahly, Mostafa Shubair, está en el punto de mira del club español.

El diario señaló que Antonio Siveira, portero del Deportivo Alavés, y Aaron Escandell, portero del Real Oviedo, son algunos de los nombres más destacados que el Valencia tiene en cuenta.

Premier League
Ceramica Cleopatra crest
Ceramica Cleopatra
CMC
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL
Primera División
Elche crest
Elche
ELC
Valencia crest
Valencia
VAL

Estas informaciones llegan tras la brillante actuación de Mustafa Shubair defendiendo la portería de la selección egipcia frente a España, en el partido amistoso disputado ayer martes, que terminó en empate a cero.

Lea también: Shobir: «Hemos empatado con España al estilo del matador».

Anuncios