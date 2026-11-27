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El Al Nassr saudí ha perdido a otra estrella extranjera antes de su esperado partido ante el Al Hazm en la Liga Roshn, después de su extremo francés Kingsley Coman.

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El Al Nassr visitará mañana sábado al Al Hazm en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah de Buraidah, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí.

Según el diario saudí «Asharq Al-Awsat», el australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al Nassr, ha decidido dejar fuera de la convocatoria al defensa francés Mohamed Simakan por recomendación del cuerpo médico.

Aunque Simakan participó en los últimos entrenamientos colectivos del Al Nassr, el cuerpo médico prefirió darle descanso para evitar una sobrecarga o una recaída de la lesión que había sufrido en las últimas semanas.

Simakan se lesionó durante la victoria por 3-1 sobre el Neftchi uzbeko el pasado mes de octubre, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

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Por esa lesión, el defensa francés se perdió los partidos del Al Nassr ante el Neom y el Al Faisaly, correspondientes a la décima y la undécima jornada de la Liga Roshn, y ante el Bakhtakor uzbeko, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

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Simakan volvió a jugar con el Al Nassr en los últimos tres partidos, en concreto ante el Al Kholood y el Al Ahli, en la duodécima y la novena jornada de la Liga Roshn, y ante el Al Sadd catarí, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

El cuerpo médico prefirió no forzar al exdefensa del Leipzig y darle descanso en el partido ante el Al Hazm, sobre todo porque los centrales Abdulelah Al Amri, saudí, e Íñigo Martínez, español, están disponibles para defender la portería del Al Nassr.

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Simakan no será la primera baja del Al Nassr en el duelo ante el Al Hazm, ya que antes se cayó su compatriota Kingsley Coman, por la lesión que sufrió durante la victoria por 2-1 ante el Al Sadd el pasado martes, en el torneo asiático.

Con apenas tres minutos de partido, Coman cayó al césped tras un choque con un jugador del Al Sadd catarí y tuvo que abandonar el campo lesionado. En su lugar entró el delantero saudí Abdullah Al Hamdan.

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El extremo francés se sometió a pruebas médicas y radiológicas, que confirmaron una rotura en el isquiotibial, lo que implica un periodo de tratamiento y recuperación de hasta 28 días.

Coman se perderá tres partidos importantes que disputará el conjunto de la capital en las próximas semanas, el más destacado de ellos ante el Al Qadsiah, el próximo viernes, en el Al-Awwal Park, en la decimocuarta jornada de la Liga Roshn Saudí.

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Además, Coman no estará en el partido ante el Al Hazm, mañana sábado, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn, ni en el duelo ante el Al Gharafa catarí, el martes de la semana que viene no, sino el siguiente, en la sexta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite, en la zona Oeste.

Por otro lado, el exjugador del Bayern de Múnich volverá a los terrenos de juego el próximo 12 de diciembre, cuando el Al Nassr reciba al Al Shabab en el Al-Awwal Park, en la decimoquinta jornada de la Liga Roshn.

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El extremo francés solo ha disputado 9 partidos con el Al Nassr desde el inicio de la presente temporada, en los que únicamente ha marcado un gol y no ha dado ninguna asistencia.