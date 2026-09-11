El Real Madrid sufrió al inicio de la temporada una crisis silenciosa reflejada en la gran cantidad de lesiones, un problema que ensombreció los cálculos del entrenador José Mourinho, después de que se viera obligado a disputar sus cinco primeros partidos en medio de ausencias reiteradas que limitaron sus opciones tácticas.

Durante los cuatro primeros partidos, Mourinho perdió a 7 jugadores por lesión: Mendy, Rodrygo, Militão, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Endrick y Asensio, antes de recuperar a algunos de sus efectivos en el enfrentamiento ante el Inter, aunque a cambio perdió a Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva por sanción.

Con el regreso de Asensio frente al Rayo Vallecano y la reducción de la lista de ausencias, Mourinho se encontró ante una situación diferente, después de que el número de jugadores disponibles aumentara hasta 22, en un momento de gran importancia durante el cual el Real Madrid disputa 3 partidos de Liga en 9 días, que culminan con el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid en el derbi de la capital.

Este aumento le concede a Mourinho un mayor margen para rotar su alineación y mantener la disponibilidad de sus jugadores, especialmente teniendo en cuenta que el equipo no sufre actualmente carencias en ninguna posición, salvo por las ausencias de larga duración de Militão, Mendy y Rodrygo.

Mourinho afirmó que el aumento de opciones le da al equipo la capacidad de hacer participar a algunos jugadores y conceder a otros la oportunidad de descansar, subrayando la importancia de contar con un grupo capaz de afrontar la presión de los partidos consecutivos.

Las lesiones fueron una de las causas más destacadas del sufrimiento del Real Madrid la temporada pasada, después de que el equipo padeciera 60 lesiones, mientras que en 15 partidos se registró la ausencia de 7 jugadores o más.

Las cifras revelan la magnitud de la mejora actual, ya que el Real Madrid se enfrentará al Rayo Vallecano con el menor número de ausencias de los últimos cinco meses, con tan solo 3 jugadores, y es la primera vez desde el 21 de abril que el número de ausentes alcanza un nivel tan bajo, cuando se perdieron el partido Rodrygo, Courtois y Asensio ante el Alavés.