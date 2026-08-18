Informes periodísticos turcos han revelado que la leyenda del fútbol brasileño Roberto Carlos se ha convertido al islam, tras una trayectoria repleta de éxitos con el Real Madrid y la selección brasileña, además de su anterior experiencia con el Fenerbahçe.

Según las noticias publicadas por más de un periódico turco, entre ellos Haberler, Roberto Carlos, de 53 años, se convirtió al islam hace unas 4 semanas, después de pronunciar la shahada durante un encuentro con el jeque Jihad Hamada, una de las figuras conocidas dentro de la comunidad musulmana de Brasil.

¿Qué ocurrió?

Según la versión que circula, Roberto Carlos estaba en contacto con el jeque Jihad Hamada desde hacía un tiempo, antes de visitarlo en Brasil hace unas cuatro semanas.

Durante el encuentro, se dice que el exjugador del Real Madrid pronunció la shahada, anunciando que había elegido el islam.

Hasta el momento, según los datos que circulan, no se ha emitido ningún comunicado directo de Roberto Carlos que confirme su conversión al islam, lo que sitúa la noticia en el marco de las afirmaciones que necesitan una confirmación oficial del propio jugador.

Un diputado turco revela los detalles

La difusión de estas afirmaciones aumentó con una publicación del diputado del Partido de la Justicia y el Desarrollo turco, Ali Şahin, quien habló de un encuentro que mantuvo con varios representantes de la comunidad musulmana de Brasil.

Şahin dijo a través de su cuenta en la plataforma "X" que se reunió con el jeque Jihad Hamada, residente en la ciudad de São Paulo, durante una visita a la Unión Benéfica Brasileña de Jóvenes Musulmanes, señalando que Hamada figura dentro de la lista de las 500 personalidades más influyentes del mundo islámico.

El diputado turco añadió que el jeque Hamada le informó de que Roberto Carlos, a quien describió como una de las leyendas del fútbol brasileño y mundial y que anteriormente vistió la camiseta del Fenerbahçe, estaba en contacto con él desde hacía mucho tiempo, antes de visitarlo hace 4 semanas, pronunciar la shahada y elegir el islam.

Şahin felicitó a Roberto Carlos, deseándole a él y a su familia "una vida llena de paz, salud y bendición".

Roberto Carlos se casa con la marroquí Suhaila Al-Tahiri

Estas afirmaciones llegan tras la difusión de imágenes de Roberto Carlos celebrando su matrimonio con la marroquí Suhaila Al-Tahiri en las plataformas de redes sociales.

Algunos informes revelaron anteriormente su matrimonio con la española de origen marroquí Suhaila Al-Tahiri, agente de jugadores licenciada por la Federación Internacional de Fútbol "FIFA", que trabaja en el ámbito de la gestión de la carrera profesional de los jugadores y de los proyectos relacionados con el fútbol.

A pesar de que las imágenes de su boda volvieron a difundirse el 17 de agosto del presente mes, su matrimonio no era un acontecimiento nuevo, ya que aparecieron informaciones al respecto desde el pasado enero, antes de que la pareja celebrara el pasado 25 de julio una ceremonia de boda reducida con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Los informes señalan que la relación entre Roberto Carlos y Suhaila Al-Tahiri comenzó en el marco profesional, antes de evolucionar posteriormente hacia una relación personal, en el contexto de su continua colaboración en varios proyectos relacionados con la gestión de negocios y trayectorias de jugadores entre Brasil y Europa.

Roberto Carlos es considerado uno de los defensas más destacados en la historia del fútbol, después de forjar su gloria con el Real Madrid y la selección brasileña, antes de vivir una experiencia en Turquía con la camiseta del Fenerbahçe, manteniendo su nombre muy presente en la memoria de los aficionados al deporte de todo el mundo.

Mientras continúa circulando la noticia de su conversión al islam, la confirmación oficial del propio Roberto Carlos sigue siendo la clave para dilucidar la veracidad de estas noticias.