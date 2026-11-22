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Las jugadoras del Wolfsburgo reaccionaron tras la dura lección recibida en el duelo por el liderato.

El equipo de Stephan Lerch ganó 2-1 en casa del RB Leipzig (0-0 al descanso) y volvió a situarse, al menos provisionalmente, a tres puntos del líder, el Bayern de Múnich.

La semana pasada, las Lobas habían perdido 1-4 ante el campeón del doblete. Sin embargo, el Bayern tendrá el lunes (18:00), en el partido que cierra la undécima jornada de la Bundesliga femenina, la oportunidad de ampliar de nuevo la ventaja a seis puntos.

Cecilie Flöe Nielsen (46') y Smilla Vallotto (48') adelantaron al Wolfsburgo. Delice Boboy (61') solo pudo recortar distancias para el RB Leipzig.

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La exinternacional Lena Lattwein no estuvo en la convocatoria del Wolfsburgo. Había sido apartada de la lista tras criticar duramente la forma de jugar de su propio equipo en el duelo por el liderato ante el Bayern. «La forma en que expresó sus críticas no tiene cabida en público», había dicho Lerch.