A Fede Valverde le bastaron menos de 30 minutos en Atenas, tras entrar como suplente, para reorganizar el movimiento de la medular y convertirse en el jugador del Real Madrid que más ocasiones generó durante el partido, con un total de 3, además de contribuir a la presión sobre el rival, antes de lanzar un misil desde unos 25 metros aproximadamente, que acabó en la portería de Brignoli con una potencia descomunal.

Según el diario español «As», aquel fue el tercer gol del conjunto blanco, lo que le dio su séptima victoria consecutiva y mantuvo el estado de felicidad que reina en el ambiente de Valdebebas, además de dejar al Real Madrid a un paso de reforzar su posición entre los ocho primeros equipos de la clasificación, y devolvió a la estrella uruguaya los recuerdos de los viejos tiempos, cuando brillaba en la medular bajo el mando de Carlo Ancelotti y marcaba goles espectaculares, como el de Atenas.

Ancelotti fue uno de los primeros entrenadores que recurrió a Valverde en la posición de lateral durante los últimos minutos de un partido de la Liga de Campeones ante el Sheriff Tiraspol en 2021.

Pero la realidad no tardó en imponerse de forma inesperada, pues pese a los elogios que José Mourinho dedicó a Valverde durante la rueda de prensa en la Ciudad Real Madrid, cuando dijo: «Es un profesional excelente y un amigo para sus compañeros; aunque no sea una voz que se escuche a cada segundo, siempre está presente como ejemplo para todos», el jugador uruguayo volverá a jugar ante el Valencia en la posición de lateral derecho, el puesto en el que ha empezado a brillar y a ayudar a su equipo a ofrecer mejores rendimientos.

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Mourinho, que posee una gran experiencia en el fútbol pero disfruta de capacidades mucho mayores en psicología, logró convencer a Valverde de adaptarse progresivamente a esta posición.

Ni Trent Alexander-Arnold ni Dumfries han conseguido hasta ahora convencer al técnico, pues aunque el jugador inglés no ofreció una mala actuación en Santander, y el lateral neerlandés viene de dar una asistencia decisiva ante el AEK, Mourinho comprendió que la presencia de Valverde en esta posición otorga al resto de los jugadores del equipo una mayor libertad para brillar, algo que hay que aprovechar.

El cambio de posición de Valverde llegó en un momento ideal desde el punto de vista físico, pero su efecto positivo no se limitó a él solo, sino que se extendió al resto de los integrantes del equipo, que ahora cuentan con una carta adicional, con una influencia clara y lógica sobre los movimientos de sus compañeros, así como sobre los rivales.

Las primeras señales de este efecto aparecieron ante el Sevilla, cuando Valverde disputó su primer partido como titular en la posición de lateral derecho y ofreció una actuación destacada, tras lograr 6 recuperaciones de balón y ganar 5 duelos, lo que le convirtió en el jugador más destacado del equipo en este aspecto, además de 3 intervenciones para cortar el balón, dos despejes y un remate que detuvo uno de los defensas.

Desde entonces, el nivel de Valverde no ha bajado, y sus anteriores declaraciones en Almatý han quedado completamente atrás, cuando negó la existencia de cualquier desacuerdo con su entonces entrenador Xabi Alonso por hacerle jugar en la posición de lateral, al decir: «No nací para jugar en la posición de lateral».

Mourinho logró reconocer su error y corregirlo, después de haber afirmado anteriormente que Valverde no jugaría en esta posición bajo su mando, pues descubrió entre sus manos un arma letal y decidió seguir recurriendo a él, aprovechando al mismo tiempo sus capacidades psicológicas para tratar con el jugador, y el importante paso que dio la estrella uruguaya para reforzar la unidad del grupo y unir sus filas en torno a una sola idea.

El mensaje que transmite Valverde al respecto puede resumirse de la siguiente manera: «Cuando trabajamos todos juntos y nos movemos en la misma dirección, nos hacemos más fuertes. Y como capitán del equipo, di el paso que todos esperaban de mí y ofrezco el ejemplo a mis compañeros».

Por su parte, Mourinho tomó al jugador como modelo de compromiso, en un mensaje que confirma que las cosas continúan y no se detendrán, y el comienzo será esta noche ante el Valencia, donde Valverde vuelve a la posición de lateral en el estadio de Mestalla.