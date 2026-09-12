Iñaki Williams, delantero y capitán del Athletic de Bilbao, anunció su retirada del fútbol internacional con la selección de Ghana, poniendo fin a una etapa que se había prolongado desde 2022, en un comunicado publicado a través de su cuenta en "Instagram", en el que confirmó que abandona el combinado nacional sintiéndose orgulloso y satisfecho por lo que aportó con la camiseta de las "Estrellas Negras".

Williams explicó en su comunicado, al que adjuntó un conjunto de imágenes con la camiseta de la selección ghanesa, que la decisión de retirarse llegó después de sentir que había llegado el momento de poner fin a su trayectoria internacional, y afirmó: "Me marcho feliz y orgulloso, y tranquilo por haber dado lo mejor de mí cada vez que vestí esta camiseta".

El delantero del Athletic de Bilbao ya había aparecido con la selección española en 2016, antes de anunciar en julio de 2022 su elección de representar a Ghana, de donde procede su familia, y recibió su primera convocatoria en septiembre de ese mismo año para disputar dos partidos amistosos ante Brasil y Nicaragua.

Williams registró su debut con la camiseta de Ghana el 23 de septiembre de 2022 ante Brasil, en el partido que se celebró en la ciudad francesa de Le Havre y que terminó con la victoria de la "Canarinha" por tres goles a cero, tras entrar como sustituto de Kamaldeen Sulemana al comienzo de la segunda parte.

El jugador, de 32 años, cerró su trayectoria internacional con Ghana con un balance de 28 partidos y dos goles, además de participar en dos ediciones de la Copa del Mundo, junto a su aparición en una edición de la Copa Africana de Naciones.

Williams aseguró que su experiencia con Ghana le dio algo que va más allá del fútbol, y afirmó: "Ghana me ha dado mucho más que fútbol. Me ha permitido volver a casa, sentirme más cerca de mis raíces y experimentar el enorme orgullo de representar a mi país y llevar esta bandera en el pecho".

El delantero del Athletic de Bilbao concluyó su mensaje reiterando que mantendrá su apoyo a la selección ghanesa, expresando su gratitud a todos los que formaron parte de su camino y subrayando que Ghana siempre seguirá siendo una parte de él.