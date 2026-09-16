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Loai Mohamed

Traducido por

Tras 24 horas: el "hat-trick" de Raphinha desbanca a Mbappé del liderato de goleadores

Raphinha
K. Mbappe
Barcelona vs Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
Primera División
Brasil
Francia
España

El brasileño de nuevo en la cima

El brasileño Raphinha, delantero del Barcelona, no estuvo mucho tiempo alejado del liderato de goleadores de LaLiga española, ya que recuperó su lugar apenas 24 horas después de que Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, ascendiera a la cima.

Raphinha marcó 3 goles ("hat-trick") para el Barcelona en la portería del Racing de Santander, en el partido que se disputó la tarde de este miércoles en la sexta jornada de LaLiga española.

La estrella brasileña elevó su total en la competición esta temporada a 9 goles, con lo que recuperó el liderato de goleadores, con una diferencia de dos goles sobre Mbappé, que marcó su séptimo tanto la tarde de ayer martes en la portería del Elche.

Los goles de Raphinha llegaron a razón de 3 goles contra el Racing, dos goles ante el Elche y el Rayo Vallecano, y un gol contra el Athletic de Bilbao y el Valencia, mientras que no marcó ante el Levante.

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