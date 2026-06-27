Tragedia: el hijo de Cody Gakpo murió durante el embarazo

Cody Gakpo y su novia, Noa van der Bij, han anunciado en redes que su hijo, Elijah Raphael Gakpo, falleció durante el embarazo.

«Con el corazón destrozado, os comunicamos la desgarradora noticia de que nuestro hijito falleció durante el embarazo. Gracias por todo el apoyo y los mensajes cariñosos».

«Elijah Raphael Gakpo. Amado para siempre. En nuestros corazones para siempre», concluye Van der Bij en su publicación de Instagram.

La pareja, juntos desde 2020, ya tiene un hijo: Samuël Seth Gakpo, nacido en 2024.