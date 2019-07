¿Totti al Madrid?: En italia aseguran que puede ser embajador blanco

Diversos medios italianos aseguran que el exjugador de la Roma ha recibido una oferta del club madrileño.

Totti dijo no. Varias veces, para gran frustración de Florentino Pérez. Lo intentó en dos ocasiones, pero nunca quiso ir al Madrid, algo que sorprendió al mandatario blanco. ES cierto que, a posteriori, el mito romano dijo que solo dudó por la camiseta blanca, creando así un cariño en doble dirección algo extraña, pues el Bernabéu le recibía con cariño, no solo por leyenda, que lo es, sino por el buen trato dispensado de unos a otros. Ahora, todo ese pasado que no llegó a fructificar, puede terminar cuajando de una manera algo extraña: nombrándole embajador.

Así lo aseguran tanto el 'Corriere della Sera' como 'La Gazzetta dello Sport', periódicos italianos de contrastado prestigio que aseguran que ha habido una propuesta del club blanco para que también Totti esparza la palabra blanca por el mundo. Tiene otras ofertas, de la Federación Italiana, de la Samprodia e incluso de , pero el ofrecimiento del es realmente genuino.

Todo esto, por supuesto, porque Totti ha salido tarifando de la . El equipo de su vida le incorporó tras su retirada del fútbol profesional a la cúpula directiva de la entidad, pero en unos meses se ha dado cuenta de que le querían más como una figura decorativa que como una voz a tener en cuenta en la planificación deportiva de la entidad. El futbolista, que en su biografía comentó que en un universo paralelo se había visto siendo capitán en el Real Madrid, ahora busca nuevos retos, siempre ligados al deporte en el que ha pasado la mayor parte de su carrera deportiva.

Él, por el momento, se deja querer: "Estoy considerando varias ideas, podría interesarme trabajar por un equipo europeo. Nunca pensé en dejar al Roma, pero no cambiaría lo que hice”. No es probable que al final fragüe, pero Totti y Florentino siempre pensaron que les quedó algo por acordar.