Thomas Frank dará la bienvenida a su antiguo equipo al estadio de última generación Tottenham Hotspur Stadium el sábado cuando Spurs reciba a Brentford en un encuentro crucial de la Premier League. Es un enfrentamiento que Frank estará desesperado por ganar, no solo porque es contra sus antiguos empleadores, sino también para reducir algo de la presión que comienza a acumularse sobre él.

Spurs están sin ganar en cuatro partidos de la Premier League y no han ganado en casa en la liga desde el primer día de la temporada. Fueron mantenidos a un empate 2-2 por el Newcastle United la última vez, obligados a remontar dos veces mientras el capitán Cristian Romero anotaba un doblete para asegurar un punto. Brentford, por otro lado, parece no estar echando de menos a su antiguo jefe en absoluto esta temporada. Su sucesor, Keith Andrews, está haciendo más que un trabajo decente, ya que sus Bees están actualmente igualados en puntos con los Lilywhites. Brentford podría haber perdido su último partido 2-0 a manos del líder Arsenal, pero no estarán demasiado desanimados ya que se mantienen en una posición sólida en la tabla.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo verlo, incluyendo el canal de TV, detalles de streaming y más.

Cómo ver Tottenham vs Brentford, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN y DAZN 4, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, USA Network y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver partidos usando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

Horario de inicio del partido Tottenham vs Brentford

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

El partido se disputa este sábado 6 de diciembre a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Tottenham Hotspur.

México: 09:00 horas

09:00 horas Argentina : 12:00 horas

: 12:00 horas Estados Unidos:10:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo Tottenham

A pesar de todas sus dificultades esta temporada, los Spurs están solo a cinco puntos de los cuatro primeros. Frank espera que su equipo regrese a la senda de la victoria, ya que cualquier cosa que no sea una victoria podría aumentar aún más la presión sobre él. Será otro juego sin los servicios de James Maddison, Dominic Solanke, Dejan Kulusevski y Radu Dragusin para los Spurs, pero tienen más que suficiente en su armamento. Romero, quien anotó dos veces contra los Magpies, espera que su habilidad para marcar no sea lo que salve a su equipo nuevamente. Randal Kolo Muani podría comenzar como titular al frente, con el francés en buena forma y prometiendo rendir de manera consistente más pronto que tarde.

Noticias del equipo Brentford

Los Spurs han sido bastante inconsistentes esta temporada, y aunque esto podría ser algo bueno para el Brentford, también dificulta a Andrews saber exactamente qué esperar. Una preocupación aún mayor para Andrews es la mala forma de su equipo fuera de casa, perdiendo seis de sus siete partidos como visitante. Necesitarán que su delantero estrella, Igor Thiago, quien ya ha anotado 11 goles esta temporada, continúe produciendo buenos resultados. Se espera que Mikkel Damsgaard, el maestro del mediocampo de las Abejas, continúe moviendo los hilos mientras que Caoimhin Kelleher, fichado del Liverpool al inicio de la temporada, estará ansioso por mantener su portería a cero.

Forma

Registro de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles