El flamante fichaje Jofre Torrents está dejando una buena impresión de inmediato en el Ajax. El lateral izquierdo, procedente del FC Barcelona, está presente este martes por la noche en el partido en casa del Jong Ajax contra el FC Emmen en la Keuken Kampioen Divisie.

Torrents se encuentra cerca del director técnico Jordi Cruijff, que lo sacó del Barcelona. El joven carrilero firmó el lunes un contrato de cuatro años en el Johan Cruijff ArenA.

Diego Pugno se dejó ver en la primera parte: el atacante italiano marcó dos veces. Emre Ünüvar también vio puerta para el Jong Ajax, que se marcha al descanso con una ventaja de 3-2 ante el FC Emmen.

Cruijff llevaba tiempo detrás de Torrents, que en Barcelona tenía contrato hasta mediados de 2028. En un primer momento, el director técnico parecía apostar por una cesión, pero ahora ha logrado hacerse con el zurdo en propiedad.

Torrents competirá en el Ajax con Caio Henrique y Owen Wijndal. Es posible que este último todavía salga, aunque esta temporada está dejando una impresión sólida y una transferencia no parece necesariamente lo más probable debido a su elevado salario.

Este verano, el Ajax ya incorporó a dos laterales izquierdos con Henrique y Fouad Zahouani. Sin embargo, el marroquí fue fichado en principio para el Jong Ajax, con el que debutó el 7 de agosto ante el FC Dordrecht.