Cómo ver el Torreense vs Celtic con una VPN

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Previa del partido

Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 15:00 Dr. Magalhaes Pessoa

El Torreense recibe al Celtic en la Europa League en el estadio Dr. Magalhaes Pessoa de Leiria. El encuentro enfrenta a un equipo de la segunda división portuguesa con un club de la Premiership escocesa.

El Torreense, dirigido por Joao Nuno, llega tras dos derrotas consecutivas. Perdió 3-1 ante el Benfica en la Copa de Portugal el 22 de noviembre y 3-2 frente al Uniao de Leiria en Liga Portugal 2 el 9 de noviembre.

En la Europa League le ha ido mejor. El Torreense venció 3-2 al Ararat Armenia el 5 de noviembre y ocupa el 19.º puesto en la clasificación de la fase liga.

El Celtic, dirigido por Martin O'Neill, llega en mucha mejor forma en la competición doméstica. Ganó 4-1 al St. Mirren en la Premiership el 21 de noviembre y 1-0 al Kilmarnock la semana anterior.

El conjunto escocés también se impuso 3-2 al Besiktas en su anterior partido europeo. Aun así, el Celtic ocupa el 32.º puesto en la clasificación de la Europa League, por lo que cada punto cuenta.