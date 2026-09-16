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Tormenta en Ceuta: una peña del Real Madrid califica a Mbappé y Vinicius de hipócritas

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Las estrellas del Real Madrid afrontan una crisis con la afición

La polémica tras el partido entre el Elche y el Real Madrid no tuvo que ver con una decisión arbitral ni con un gol anulado, sino con un gesto de índole ética que desató una gran indignación en la ciudad de Ceuta, donde se acusó a las estrellas del equipo Kylian Mbappé y Vinicius Junior de ocultar un mensaje de apoyo a la ciudad que aparecía en las camisetas de los jugadores.

La peña de aficionados del Real Madrid en Ceuta expresó su profundo malestar por la actitud de los jugadores, calificándola de "vergüenza", y aseguró que enviará una carta oficial a la directiva del Real Madrid en la que expresará su enfado.

Miguel Ángel Montaño, presidente de la peña, relató el momento del impacto con estas palabras: "Al principio no creíamos que tres jugadores del Real Madrid fueran a ocultar una camiseta de apoyo a nuestra ciudad. Siento pena por los miles de aficionados del Real Madrid que hay aquí".

Durante el partido, las miradas se habían dirigido hacia Mbappé, Vinicius y el tercer jugador, Konaté, quienes optaron claramente por no mostrar el mensaje de apoyo a Ceuta ante las cámaras, en un gesto que muchos consideraron intencionado para ocultar el lema.

Acusación directa de hipocresía

El ataque de la peña de Ceuta no se detuvo en calificar la actitud de "vergüenza", sino que su presidente fue más allá y describió a las dos estrellas como "falsos e hipócritas".

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Montaño declaró, en unas explosivas palabras recogidas por el diario español "Mundo Deportivo": "No se trataba de defender a nadie, sino de un apoyo; ni racismo ni política, simplemente un apoyo a Ceuta y a sus habitantes". 

Y continuó: "No sé qué pensarían Mbappé, Vinicius y Konaté si alguien entrara en su casa sin permiso. Son unos hipócritas".

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La peña subrayó que el asunto no tiene relación alguna con la política, sino que es una cuestión de solidaridad humana con una ciudad y sus habitantes, algo que hace injustificable la decisión de ocultar el mensaje y coloca a los jugadores implicados en el punto de mira de las sanciones y de las amplias críticas de la afición en Ceuta.

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