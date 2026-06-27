Tony suelta la bomba: ¡Tuchel me dejó indefenso ante mi hijo!

Ivan Tony, delantero de Inglaterra y del Al-Ahli, admitió que su hijo le pregunta por qué no juega con los «Tres Leones» en el Mundial 2026.

Incluido en la lista para el Mundial 2026 tras una gran temporada con el Al-Ahli, aún no ha jugado porque el técnico alemán Thomas Tuchel prefiere al veterano Harry Kane.

Lee también: Tras la decepción del Mundial, se perfila la destitución de Donis y el nombramiento de Ronaldo como salvador.

Tony declaró al diario británico «Mirror»: «Mi hijo me pregunta por qué he viajado de Arabia Saudí a Estados Unidos y no juego. Me quedé sin palabras, pues la decisión de jugar depende del entrenador».

Y añadió riendo: «Le dije: “Hijo, tu padre está esperando su oportunidad; viene a los partidos y a los entrenamientos para ver a mis compañeros”. Cuando se acercó para darme un abrazo, se apartó de repente y me preguntó: “¿Dónde están Rice y Saka?”».

Tony fue uno de los delanteros ingleses más destacados la temporada pasada: quedó subcampeón de la liga Roshen con 32 goles y llevó al Al-Ahli a ganar por segunda vez la Liga de Campeones de Asia de Élite y la Supercopa nacional.



