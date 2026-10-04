Toni Kroos elige al mejor centrocampista del mundo

El alemán Toni Kroos, exestrella del Real Madrid, elogió las cualidades técnicas y físicas del inglés Jude Bellingham, al considerar que posee los atributos que lo convierten en el mejor centrocampista del mundo, siempre que recupere plenamente su forma física y alcance su mejor nivel, pese a las críticas que recibe en Inglaterra.

Las declaraciones de Kroos llegaron durante su aparición en el programa "Kroos y Kroos: el Mundial bajo la lupa", que presenta junto a su hermano Felix Kroos a través de la plataforma "TikTok", con la participación del exdefensa inglés Rio Ferdinand, donde habló de las capacidades de Bellingham y de su futuro en el Real Madrid.

Kroos afirmó: "Para mí, Bellingham es uno de los centrocampistas más completos del mundo, y si está en su mejor momento, creo que es el mejor centrocampista del mundo, o puede llegar a serlo".

El elogio de la estrella alemana adquirió especial relevancia tras haber compartido vestuario con Bellingham en el Real Madrid durante la temporada 2023-2024, en la que ambos conquistaron los títulos de LaLiga, la Liga de Campeones y la Supercopa de España, lo que le permitió a Kroos conocer de cerca el potencial del jugador inglés dentro del terreno de juego.

Kroos explicó que Bellingham posee una rara combinación de fuerza física, habilidad técnica e inteligencia táctica, además de su capacidad para ganar los duelos, marcar con ambas piernas y destacar en el juego aéreo, así como sus cualidades para penetrar en el área rival.

La estrella alemana señaló que la polivalencia de Bellingham le otorga una gran ventaja, ya que puede construir las jugadas desde atrás, moverse en el centro del campo, jugar entre líneas y contribuir en ataque, lo que lo convierte en un jugador cuyas capacidades resulta difícil limitar a una sola posición, aunque requiere un uso táctico adecuado para aprovechar sus cualidades.

Kroos abordó las críticas que recibe Bellingham en Inglaterra, aclarando que los jugadores a menudo enfrentan mayores presiones y críticas en sus propios países, ante el creciente interés mediático y de la afición hacia ellos, y subrayó que esas críticas no reflejan necesariamente su verdadero potencial.

Kroos considera que el principal reto de Bellingham no tiene que ver con sus capacidades técnicas, sino con su capacidad para recuperar su forma física y la confianza en sí mismo, lo que le permitiría ofrecer su mejor nivel de forma continua y contribuir a lograr el equilibrio entre las funciones defensivas y ofensivas del Real Madrid.

La estrella alemana concluyó su valoración recalcando que Bellingham posee los atributos que lo capacitan para encabezar la lista de los mejores centrocampistas del mundo, y señaló que alcanzar la cima de su nivel físico podría darle la ventaja sobre todos sus rivales en esa posición.