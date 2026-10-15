Nawaf Al Aqidi, portero del Al Nassr y de la selección de Arabia Saudí, ha tomado la decisión más difícil respecto a su lesión, lo que pone en duda su participación en la Copa Asiática 2027.

Al Aqidi se lesionó durante su participación con la selección saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Gulf Cup 27", concretamente en el partido contra Kuwait de la primera jornada de la fase de grupos.

El Al Nassr anunció ayer miércoles por la noche que el guardameta saudí será operado del codo mañana viernes en la capital británica, Londres.

El diario saudí "Arriyadiyah" reveló los detalles internos de la decisión de Al Aqidi de pasar por el quirófano: el jugador se sometió a pruebas médicas en Londres el pasado fin de semana para determinar el camino adecuado para tratar esa lesión.

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El médico que atiende al portero saudí le planteó dos opciones. La primera, seguir un programa de recuperación con el que volvería a los terrenos de juego al cabo de 4 semanas, aunque con el riesgo de que el dolor reapareciera en cualquier momento.

La segunda opción, que es la que eligió Al Aqidi, consiste en pasar por una operación y seguir después un programa de rehabilitación, si bien eso podría requerir más tiempo para su regreso.

Con esta elección, el guardameta saudí podría estar de baja durante un periodo más largo, lo que podría hacer fracasar su regreso para disputar el torneo asiático con la selección de Arabia Saudí.

La Copa Asiática 2027 está prevista en Arabia Saudí a comienzos del próximo año, concretamente entre el 7 de enero y el 5 de febrero de 2027.

Sin embargo, algunos informes de prensa han hablado de la posibilidad de aplazar el torneo o trasladarlo fuera de Arabia Saudí, en vista de la situación actual en el reino, que podría impedir la capacidad de albergar la competición en este momento.