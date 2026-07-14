La leyenda del fútbol inglés, Alan Shearer, ha advertido sobre el arbitraje en el partido entre Inglaterra y Argentina, previsto para mañana miércoles, en las semifinales del Mundial de 2026.

El exjugador criticó las decisiones «absurdas» que beneficiaron a Argentina antes de la semifinal.

Shearer, que representó a Inglaterra en tres grandes torneos, cree que el partido podría depender del árbitro estadounidense Ismail Al-Fath y de sus asistentes del vídeoarbitraje.

Según el diario «Daily Mail», el máximo goleador histórico de la Premier League está preocupado por el arbitraje inconsistente en el torneo y teme que Argentina, actual campeona, obtenga una ventaja injusta frente a Inglaterra.

Shearer cree que hay una tendencia a tomar decisiones que favorecen a Argentina.

Egipto protestó por la anulación de un gol en un contraataque ante el equipo de Lionel Scaloni, al considerar que a Lisandro Martínez le habían quitado el balón de forma injusta.

Además, en cuartos ante Suiza, las normas de identificación errónea provocaron la segunda amarilla de Breel Embolo en la prórroga.

Pero lo más grave ocurrió en la fase de grupos, cuando Messi no vio la roja por una entrada sobre Aïssa Mendy.

La Federación Argelina presentó una queja ante la FIFA tras el hat-trick de Messi.

Scherer afirmó: «Me preocupa que las decisiones arbitrales o el VAR nos hagan perder contra Argentina, porque su línea ha cambiado mucho desde el inicio del torneo».

Y añadió: «Me han sorprendido algunas decisiones a favor de Argentina, sobre todo la que anuló el gol de Egipto».

Shearer añadió: «Creo que eso son tonterías. Es algo que preocupa al enfrentarlos».