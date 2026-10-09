El inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, se ha subido al trono de su predecesor sirio Omar Al-Soma en la Liga Roshn saudí, por segunda vez esta temporada.

El Al-Ahli venció al Al-Fateh por 4-0, en el partido que enfrentó a ambos este viernes, en el estadio Mdeen Tamweel Al-Oula en Al-Ahsa, en la octava jornada de la Liga Roshn.

El tercer gol lo marcó Ivan Toney en el minuto 60 del encuentro, tras un toque mágico con el que engañó al portero y colocó el balón por encima de él hasta el fondo de la red.

Este gol se convirtió en el número 11 que marca el delantero inglés en la presente temporada de la Liga Roshn saudí, con lo que continúa ampliando su liderato en la tabla de goleadores, con una diferencia de 6 goles completos sobre su perseguidor más cercano.

Según los canales «Thmanyah», que retransmiten la liga saudí, Toney igualó el récord histórico que ostentaba Omar Al-Soma, como el máximo goleador tras disputarse 8 jornadas en la Liga Roshn, ya que también marcó 11 goles en la temporada 2016-2017.

La estrella del Al-Ahli continuó persiguiendo al delantero sirio, después de haber igualado también su logro en la jornada pasada, al marcar 10 goles tras disputarse 7 jornadas de la Liga Roshn.

La temporada pasada, Ivan Toney ya había igualado el registro de Omar Al-Soma, después de marcar en 9 partidos consecutivos de la Liga Roshn saudí.

Cabe recordar que Ivan Toney busca coronarse como máximo goleador de la liga saudí por primera vez en su historia, tras haber finalizado en el segundo puesto durante las dos temporadas pasadas.