Tolu Arokodare se pone el listón alto en el Ajax, según el espigado delantero el club más grande de Países Bajos. El fichaje veraniego quiere meter al club de Ámsterdam en la Champions League lo antes posible, según se desprende de una conversación con ESPN.

«El Ajax es, por supuesto, el club más grande de la liga neerlandesa», concluye el delantero cedido por el Wolverhampton Wanderers. «Eso lo sabemos como equipo, como jugadores, como aficionados al fútbol. Todo el mundo lo sabe.»

A pesar de la afirmación de Tolu, el Ajax no juega en la Champions League. De hecho, todavía está por ver si el equipo del entrenador Míchel alcanzará siquiera la fase principal de la Conference League.

«Con todo el respeto para la Conference League, pero la Conference League no es donde el Ajax quiere estar como equipo. Quieres jugar en la Champions League», expresa Tolu sus ambiciones, justo antes de la eliminatoria a doble partido contra el FC Sion en el play-off de la Conference League.

Tolu ha comenzado su aventura en el Ajax con un objetivo claro. «Así que el objetivo más importante para esta temporada es, obviamente, ganar partidos, conquistar el título y regresar a la posición correcta. Es decir, la clasificación para la Champions League.»

Sin embargo, el gran escenario europeo está por ahora muy lejos, como también sabe el delantero de 1,97 metros. «Por ahora estamos en la Conference League y vamos a centrarnos en lo que tenemos por delante. Nos concentramos en nuestra tarea, que es lograr la Conference League. Nos centramos en volver a la posición que nos corresponde.»