¿Todo listo para el Mundial? ¿Qué es lo que más nos ilusiona?

El Mundial está a punto de empezar.

A diferencia del fútbol de clubes, donde las historias se construyen durante nueve meses y cada detalle se analiza sin fin, el Mundial es distinto: más corto, más emotivo y, a menudo, más impredecible.

He aprendido a no obsesionarme con las predicciones: cada torneo trae historias inesperadas y decepciones sorpresivas.

Por eso, en vez de pronosticar un campeón, prefiero seguir estas historias.

El próximo capítulo de Marruecos

Como marroquí, me centro en ellos.

El Mundial de 2022 nos dio recuerdos imborrables y cambió la forma en que se ve el fútbol marroquí, africano y árabe.

Ahora el reto es distinto.

Ya nadie subestima nuestra calidad; dejamos de ser la sorpresa.

Irónicamente, uno de los equipos que más me preocupa en la fase de grupos es Escocia. El fútbol de los grandes torneos puede volverse muy físico en un abrir y cerrar de ojos: segundos balones, duelos aéreos, jugadas a balón parado, saques largos y momentos de caos. Jugadores como Scott McTominay se crecen precisamente en esas situaciones.

Marruecos tiene talento para ganar a cualquiera, pero los torneos se definen más por cómo se superan los partidos complicados que por el juego bonito.

Más allá de Marruecos, me intriga ver qué selección africana liderará el continente.

Me gusta mucho la plantilla de Costa de Marfil; si cogen impulso, pueden llegar lejos.

Senegal también me parece interesante: si avanza a rondas eliminatorias, su físico y su ataque pueden complicar a cualquiera.

Argelia es más difícil de evaluar, pero creo que puede hacerlo bien. Me preocupa la intensidad de la presión de Austria, y es probable que Argentina le esté esperando más allá de esa ronda. Aun así, si superan la fase de grupos, se vuelven peligrosos.

También me intriga ver qué pueden hacer algunas selecciones africanas menos consolidadas.

La debutante Cabo Verde, encuadrada con España, Uruguay y Arabia Saudí, ya es una historia atractiva: si mantiene el fútbol ofensivo que mostró en la eliminatoria, puede dar la sorpresa.

También seguiré a Congo: en la Copa Africana de Naciones 2025 empató con Senegal y llevó a Argelia a la prórroga. Con Portugal como favorito, Congo puede pelear con Uzbekistán y Colombia por el pase.

Ghana es la más interesante de las tres. Inglaterra es la justa favorita de su grupo, pero después todo está abierto. Quiero ver cómo rinden Antoine Semenyo y Nico Williams, y la experiencia de Thomas Partey en el medio puede ser clave. Si todo va bien, Ghana puede llegar a las eliminatorias.

Egipto es la historia que más me emociona.

Mohamed Salah es uno de los mejores jugadores de África, pero su palmarés mundialista aún está incompleto. Ver a Egipto ganar un partido y alcanzar por fin las eliminatorias sería el broche ideal en lo que podría ser el último Mundial de Salah.

Túnez, en cambio, me preocupa: su camino parece mucho más difícil.

La última oportunidad de Cristiano Ronaldo

Fuera de Marruecos, pocas historias me atraen más que ver a Cristiano Ronaldo levantar la Copa del Mundo.

No porque crea que lo necesite para su legado; su lugar en la historia del fútbol ya está asegurado.

Pero las grandes historias deportivas son escasas.

Verlo cerrar su carrera con un título sería un desenlace inolvidable.

La orquesta del centro del campo de Portugal

Aunque Ronaldo acapare titulares, lo que más me entusiasma de Portugal es su mediocampo.

Bruno Fernandes es, para mí, el mejor jugador de la Premier League.

Bernardo Silva es uno de los centrocampistas más destacados de su generación.

Vitinha es ahora mi centrocampista favorito a nivel mundial.

João Neves ya parece destinado a convertirse en uno de los mejores jugadores del fútbol.

Me fascina ver cómo Roberto Martínez los combina.

Su calidad individual es evidente.

El reto es que el todo supere la suma de sus partes.

¿Podrá Messi volver a hacerlo?

La respuesta fácil es no.

Ganar un Mundial ya es complicado; repetirlo, más aún.

Sin embargo, descartar a Lionel Messi parece arriesgado.

Llevamos casi dos décadas convencidos de que lo imposible se mantendría así para él, solo para verle demostrar lo contrario.

Pero lo que más me interesa no es solo Messi.

Es cómo se verá Argentina después de Messi.

Todas las potencias del fútbol se enfrentan a esa pregunta.

De ahí que me fije en Nico Paz.

Es uno de mis jóvenes favoritos del fútbol mundial: inteligente, creativo, técnico y valiente. Ver cómo aprende junto a Messi mientras se consolida en la selección es una de las historias que más me entusiasman.

Quizá Argentina aún sea de Messi.

Pero este torneo podría marcar el inicio de otra historia.

La última oportunidad de Neymar.

Para mí, Neymar es el jugador de mi generación más cercano a Messi y Ronaldo.

Por desgracia para él, pasó la mayor parte de su carrera compitiendo con dos jugadores que acaparaban los principales premios individuales. Cuando su era comenzó a declinar, ya llegaba la siguiente generación.

A menudo se olvida lo extraordinario que ha sido Neymar.

Una sexta Copa del Mundo para Brasil sería una de las historias más apasionantes del torneo.

Inglaterra, Kane y Tuchel

En algún momento, el fútbol le debe algo especial a Harry Kane.

Por fin ha ganado grandes títulos con clubes, pero aún le falta brillar en la selección.

Inglaterra siempre llega con enormes expectativas.

También me fascina Jude Bellingham.

No porque dudemos de su talento, sino porque quiero ver cómo crece bajo Tuchel.

El Mundial dirá si será un centrocampista que ataca o un delantero que juega en el medio.

Croacia, otra vez.

En cada torneo me digo que será el último.

Pero Croacia siempre encuentra la manera.

Luka Modrić es mi centrocampista favorito de mi generación.

Ivan Perišić, leyenda del Inter, es uno de los jugadores más infravalorados que he visto en un torneo.

En cada Mundial esperamos que Croacia se desvanezca.

Pero en cada Mundial nos recuerdan que la experiencia, la fe y la calidad aún mandan.

El regreso de los artistas

Hace poco escribí sobre volver a conectar emocionalmente con el fútbol.

Parte de ello se debió al regreso de jugadores dispuestos a arriesgarse.

Lamine Yamal.

Rayan Cherki.

Michael Olise.

Vini Jr.

Jugadores que no solo resuelven problemas, sino que crean momentos de fútbol.

El fútbol siempre necesitará estructura y organización.

Pero los torneos se recuerdan por la magia.

Y estos jugadores pueden hacerlo.

¿Puede España resolver todos los problemas?

España podría ser la mejor selección del mundo.

Sin embargo, los Mundiales rara vez se parecen al fútbol de clubes.

Al final, todos los favoritos se topan con un bloque defensivo obstinado.

Un equipo que se niega a atacar.

Un partido que se decide en una jugada a balón parado.

Un error que define el encuentro.

España parece tener respuesta para casi todo.

El Mundial comprobará si aún las tiene.

A la caza de la historia

En medio del debate sobre este torneo, hay un récord que ha pasado desapercibido.

El récord de goles de Miroslav Klose en la Copa del Mundo.

Durante años pareció intocable.

Sin embargo, en este Mundial Lionel Messi y Kylian Mbappé pueden acercarse, y Mbappé parece el más probable para batirlo.

Eso hace que este torneo sea fascinante.

Por un lado, Messi, uno de los mejores de la historia, busca cerrar su carrera con un récord.

Del otro, Mbappé, quien podría liderar la próxima era del fútbol internacional.

Los Mundiales a menudo parecen un relevo de testigo.

Esta podría darnos butaca de primera fila.

Haaland, Mbappé y la nueva era.

Cada Mundial parece un cambio de guardia.

Haaland podría terminar como máximo goleador.

Mbappé sigue siendo el gran favorito para dominar la competición.

Yamal ya se prepara para tomar el relevo.

El futuro del fútbol llega más rápido de lo que creemos.

La historia que nadie ve venir

Lo que más me gusta de cada Mundial no es predecir quiénes serán los ganadores.

Es descubrir algo nuevo.

El jugador inesperado.

La selección en la que nadie creía.

La idea táctica que nadie vio venir.

Cada Mundial nos regala una historia que sorprende al mundo.

Después de todo lo que el fútbol me ha enseñado en el último año, esa es la lección que llevo al torneo.

El partido siempre supera nuestras predicciones.

Por eso seguimos viéndolo.



