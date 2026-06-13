Tirones de pelo y roces con los árbitros... Nuevas modificaciones arbitrales en la Premier League

La Premier League ha anunciado que tirar del pelo a un rival «no implicará obligatoriamente tarjeta roja directa», según las nuevas directrices arbitrales para la próxima temporada.

Solo habrá roja si el tirón es con «fuerza excesiva y/o violencia»; si es intencionado pero sin esa fuerza, será amarilla.

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La decisión llega tras las expulsiones la temporada pasada de Lisandro Martínez (Manchester United), Michael Keane (Everton) y Daniel Ballard (Sunderland) por tirar del pelo a rivales, según Reuters.

Esta medida se incluye en una serie de pautas que guiarán a los árbitros la próxima temporada.

La asociación insiste en vigilar los agarrones y otros actos que afecten tangiblemente al rival.

Además, se protegerá más a los porteros y se castigará a quien inicie un contacto sin intención real de jugar el balón, si eso dificulta la acción del guardameta.