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Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Tirones de pelo y roces con los árbitros... Nuevas modificaciones arbitrales en la Premier League

Premier League
Inglaterra

Los acontecimientos de la temporada pasada influyeron en los cambios.

La Premier League ha anunciado que tirar del pelo a un rival «no implicará obligatoriamente tarjeta roja directa», según las nuevas directrices arbitrales para la próxima temporada.

Solo habrá roja si el tirón es con «fuerza excesiva y/o violencia»; si es intencionado pero sin esa fuerza, será amarilla.

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La decisión llega tras las expulsiones la temporada pasada de Lisandro Martínez (Manchester United), Michael Keane (Everton) y Daniel Ballard (Sunderland) por tirar del pelo a rivales, según Reuters.

Esta medida se incluye en una serie de pautas que guiarán a los árbitros la próxima temporada.

La asociación insiste en vigilar los agarrones y otros actos que afecten tangiblemente al rival.

Además, se protegerá más a los porteros y se castigará a quien inicie un contacto sin intención real de jugar el balón, si eso dificulta la acción del guardameta.

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