Tijjani Reijnders no ha tardado en dejar su sello en Al-Qadsiah tras el parón de selecciones con la selección neerlandesa. El centrocampista marcó este viernes el 0-1 contra Al-Kholood en un libre indirecto y encarriló así la contundente victoria por 0-5.

Reijnders fue titular, como se esperaba, en el once del entrenador Brendan Rodgers. En el minuto cuatro, los visitantes dispusieron de una falta en una posición prometedora, justo al borde del área. El internacional italiano Mateo Retegui cedió para Reijnders, que encontró el palo corto con su disparo: 0-1.

Al-Qadsiah no tuvo problemas con Al-Kholood en el largo tramo posterior. Antes incluso del primer cuarto de hora, Christopher Bonsu Baah hizo el 0-2 a pase del candidato al Balón de Oro Julián Quiñones.

Musab Al-Juwayr hizo el 0-3 antes del descanso. Tras la reanudación, aumentó el sufrimiento de Al-Kholood, que falló un penalti por medio de Iker Kortajarena y vio cómo, tres minutos después, Retegui marcaba su segundo gol del día.

A cinco minutos del final, Quiñones también encontró el premio a su gran partido. El mexicano, que brilló en el pasado Mundial en su propio país, transformó un penalti y fijó el definitivo 0-5.

Reijnders suma ahora cuatro goles en liga esta temporada con Al-Qadsiah, que por ahora está rindiendo de forma excelente. Con esta victoria, el equipo del exentrenador del Liverpool Rodgers se sitúa provisionalmente de forma sorprendente en lo más alto de la Saudi Pro League.

El Al-Hilal de Crysencio Summerville, el Ittihad Club de Steven Bergwijn y Georginio Wijnaldum y el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo todavía pueden superar a Al-Qadsiah este fin de semana. Al-Hilal e Ittihad Club se enfrentan el sábado.



