Thomas le quita el puesto en el Atlético a Marcos Llorente

El flamante fichaje rojiblanco empezará la temporada desde el banquillo, como los nuevos centrales

Diego Simeone no puede hacer la de Zidane, eso de dejar a los once de siempre, porque su plantilla ha tenido cambios drásticos durante todo el verano, pero sí puede hacer guiños varios al pasado y recordarles a los nuevos que no es tan fácil, que hay que ganarse el puesto. Marcos Llorente costó 40 millones de euros en el mercado, saliendo directo y cláusula mediante del , pero de momento no es titular. Su posición, la de robador y primer distribuidor, será para Thomas.

Algo parecido ocurre en el centro de la defensa. No está Godín, pero tampoco los nuevos, hay que ganarse el puesto poco a poco. Así que Ni Mario Hermoso ni Felipe Monteiro, este directamente a la grada. Savic puede no encantar a todos, pero se sabe el oficio y, sobre todo, entiende las exigencias de Simeone para los centrales, que no son ni pocas ni sencillas. Es una posición esencial siempre, todavía más con el argentino.

El artículo sigue a continuación

Hay otros lugares, sin embargo, en los que no tiene más remedio que tirar de lo nuevo. Trippier por la derecha y Lodi por la izquierda se convertirán pronto en una cantinera habitual en el Metropolitano. Su objetivo es hacer olvidar a Filipe Luis y a Juanfran, que no es poca cosa. No andan sobrados de competencia, tan solo Arias que no encantaba, así que en principio tienen el camino más sencillo hasta la titularidad que otros nuevos.

Por supuesto, Joao Felix también tiene sitio. Es joven, y a Simeone le gustaba dosificarlos, pero las fuerzas de la naturaleza no se pueden controlar. 126 millones y una fantástica pretemporada después, tiene su sitio arriba, junto a Morata. El día que pueda estar Diego Costa, que por el momento no es el caso, igual hay que recomponer el dibujo. Eso le permite entrar también en el once a Lemar, que tras un año de claroscuros tiene que reivindicarse y dejar ver que su precio, 80 millones, no se pagó por nada.

XI Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Thomas, Koke, Saúl, Lemar; Joao Felix y Álvaro Morata.