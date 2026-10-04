Thijs Dallinga ha reaccionado en Instagram a su grave lesión de rodilla. El delantero de 26 años del FC Köln se rompió el ligamento cruzado el sábado por la tarde, por lo que su temporada está prácticamente acabada.

«Por desgracia, ayer una pesadilla se hizo realidad», escribió Dallinga este domingo en Instagram. «Todavía no puedo creer lo que ha pasado».

«Es difícil aceptar esto. Pero haré todo lo posible para volver lo antes posible. Hasta entonces apoyaré al máximo al equipo y a este bonito club para que la temporada siga yendo bien. Gracias por todos los mensajes que he recibido. Volveré».

Todo se torció para Dallinga el sábado por la tarde en el amistoso ante el también equipo de la ciudad Viktoria Köln. Unas horas después, el FC Köln confirmó que había sufrido una lesión de ligamento cruzado y que estará de baja durante varios meses.

Dallinga llegó el pasado verano cedido desde el Bolonia. El 29 de agosto vivió un debut absolutamente soñado en la Bundesliga: Dallinga entró en el minuto 66 y remontó personalmente el 1-2 en contra ante el TSG Hoffenheim con un doblete para convertirlo en una victoria por 3-2.

En los dos siguientes partidos en los que estuvo disponible no logró marcar. Por ello, todo apunta a que su balance de la temporada se quedará en esos dos goles. Es posible, por tanto, que ya haya jugado su último partido con el Köln, aunque el club alemán sí tiene la opción de fichar definitivamente a Dallinga tras esta temporada.

El diestro ha disputado hasta la fecha un partido internacional con la selección neerlandesa. Debutó con Países Bajos el 21 de noviembre de 2023 en el partido de clasificación para la Eurocopa ante Gibraltar (0-6).