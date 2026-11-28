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Fluminense ha atendido la petición de su afición y ha renovado a su capitán, Thiago Silva, hasta finales de 2027. Tras regresar el pasado verano para lo que se presentó como el capítulo final de su historia en el club, el emblemático defensa brasileño seguirá una temporada más en el equipo en el que se formó.

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Thiago Silva se compromete por un año más

Fluminense confirmó el viernes que Silva ha acordado la renovación de su contrato. El veterano defensa ha firmado un nuevo vínculo hasta el 31 de diciembre de 2027.

El acuerdo garantiza que el capitán de Fluminense siga en el club una temporada más. Mantener el liderazgo de uno de los mejores defensas de la historia de Brasil supone un gran impulso para la plantilla y la afición. En sus tres etapas en el conjunto de Río de Janeiro, Silva acumula ya 229 partidos y 19 goles.

La afición cumple su deseo: «O Monstro» se queda

La renovación llega después de que la afición de Fluminense expresara ampliamente su deseo de que su capitán prolongara su estancia. Al anunciar la noticia en un comunicado oficial, el club celebró la ampliación del contrato con estas palabras: «La afición lo pidió y 'O Monstro' se queda».

Silva ya había regresado a Fluminense el pasado verano para seguir ampliando su legado en el equipo. Al describir esta nueva etapa, el club presentó su vuelta como «un capítulo final de una historia que nunca terminará». Ahora, ese capítulo se ha prolongado una vez más y el veterano central podrá seguir dirigiendo la defensa sobre el terreno de juego.

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Un legado que comenzó en Xerem y llegó a la élite mundial

La estrecha relación de Silva con Fluminense comenzó en la cantera del club en Xerem, donde se formó desde los 11 hasta los 18 años. Jugó por primera vez en el primer equipo entre 2006 y 2009, ganó la Copa de Brasil de 2007 y contribuyó a que el equipo alcanzara la final de la Copa Libertadores de 2008.

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Tras hacerse un nombre en el fútbol mundial con el Milan, el Paris Saint-Germain y el Chelsea, Silva regresó a Brasil en 2024. Pasó la segunda mitad de la temporada 2025/26 en el FC Porto , antes de regresar a Fluminense en verano .

Durante esa segunda etapa, capitaneó al equipo en su histórica trayectoria en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, disputado en Estados Unidos. Bajo su liderazgo, Fluminense superó a grandes equipos del fútbol mundial y alcanzó las semifinales del torneo.

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Un capítulo inolvidable que continúa

Con su continuidad asegurada hasta finales de 2027, Silva se centrará ahora en liderar a Fluminense durante otra temporada. Después de disputar 229 partidos con el club en el que se formó, el defensa tendrá la oportunidad de aumentar su notable cifra de encuentros y goles. Para Fluminense y su afición, el nuevo contrato garantiza que su capitán siga siendo una pieza central del equipo la próxima temporada.