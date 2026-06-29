Theo Janssen toma una decisión definitiva sobre su futuro en el Vitesse

Theo Janssen seguirá en el Vitesse, según anunció hoy el club de Arnhem. El excentrocampista fue asesor del cuerpo técnico la pasada temporada y continuará en ese rol la próxima.

Ha renovado hasta mediados de 2027 y ampliará sus funciones en la organización técnica, encargándose también de la conformación del primer equipo.

«Estoy encantado de seguir formando parte de la familia amarilla y negra», celebra Janssen en la web del club. «En este puesto, me implicaré aún más en el proceso técnico. Valoro la confianza del club y, junto al equipo técnico, construiremos una plantilla sólida para las próximas temporadas».

El director general, Joost de Wit, comparte su entusiasmo: «Theo es un verdadero hombre de club con gran experiencia futbolística. Nos alegra que siga aportando sus cualidades al Vitesse y que, con su compromiso, sentemos bases sólidas para el futuro».

Janssen (44) jugó muchos años en el Vitesse y luego trabajó como asistente, entrenador de la cantera y técnico del Jong Vitesse. Desde 2025 dirige al amateur De Treffers, de la Segunda División.

Además, colabora como analista en la NOS y en el programa «De Oranjezomer», donde comenta los partidos de la selección holandesa y otros encuentros del Mundial.