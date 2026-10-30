Theo Janssen supo motivar al máximo al De Treffers ante el Heracles Almelo en la primera ronda de la Copa de los Países Bajos Eurojackpot. El entrenador ganador vio que la sorpresa era posible cuando conoció la alineación de los visitantes.

«Cuando vi esa alineación, supe que quizá podíamos ganar este partido», declaró Janssen tras el encuentro a ESPN. «Si hacen ocho cambios, el Heracles no nos toma en serio. Eso ha espoleado a mis jugadores».

«Los jugadores que han salido hoy al campo no están acostumbrados a jugar juntos. A veces coinciden en los entrenamientos, cuando juegan once contra once, pero nunca en los partidos», señaló Janssen, que vio cómo Fabian de Keijzer, Sem Scheperman, Djevencio van der Kust y Jean-Paul N'Djoli, entre otros, se quedaban en el banquillo del Heracles.

«No hay que subestimarnos», prosiguió el entrenador del equipo amateur. «Tenemos un equipo magnífico y esta noche lo hemos vuelto a demostrar. La táctica está clara, los jugadores saben qué se espera de ellos. Y tenemos buenos futbolistas, como hemos podido ver hoy».

Vincent Heilmann, entrenador del Heracles, subrayó que su equipo había viajado a Groesbeek con la intención de tomarse el partido en serio. «Es cierto que son jugadores que han tenido menos minutos últimamente. Pero no hemos venido aquí a jugárnosla. Si volviera a disputar este partido, saldría de nuevo con estos jugadores».

«Es la clásica forma neerlandesa de verlo», replicó el entrenador derrotado a las críticas. «Entiendo que Theo aproveche esto. Lo hace bien y con inteligencia. Pero no creo que tenga nada que ver con el resultado. Los jugadores que he alineado son lo bastante buenos para ganar este partido».

Por eso, Heilmann se negó a utilizar el término «equipo B». «Porque sería injusto con los jugadores. Si no se hubiera producido la tarjeta roja (a Mario Borac, nota de la redacción), creo de verdad que habríamos tenido la fortaleza física suficiente para sacar adelante el partido. Deberíamos haber marcado un gol en los primeros 55 minutos. En ese aspecto, soy crítico con nuestro juego ofensivo».