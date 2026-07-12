The Athletic - Milán: Pulisic a la espera de la renovación

Más allá de fichajes y salidas, el Milan prioriza la renovación de Pulisic, cuyo contrato vence en 2027.
No obstante, según The Athletic, el jugador prefiere esperar y evaluar la situación antes de dar el visto bueno a la extensión.
Más allá de fichajes y salidas, el Milan prioriza la renovación de Pulisic, cuyo contrato vence en 2027.
No obstante, según The Athletic, el jugador prefiere esperar y evaluar la situación antes de dar el visto bueno a la extensión.
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