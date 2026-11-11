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El Bayern de Múnich se ha separado de Florian Zahn, responsable del equipo de captación y planificación de plantillas del fútbol base. El club más laureado de Alemania lo anunció este miércoles.

En el comunicado oficial, el Bayern señaló que la separación había sido «de mutuo acuerdo» y se había decidido tras «buenas conversaciones». Zahn llegó al campus del Bayern en el verano de 2019 procedente del Chelsea, por lo que trabajó más de siete años para el club muniqués.

«Florian y su equipo han descubierto en los últimos años a muchos jugadores con talento que han llegado al fútbol profesional o están a punto de hacerlo. Le agradecemos su trabajo y le deseamos lo mejor para el futuro», declaró el director deportivo Christoph Freund al reconocer la labor de Zahn durante estos años.

El propio Zahn también hizo un balance positivo de su etapa en la Säbener Straße. Se mostró «orgulloso y profundamente agradecido» por haber tenido la oportunidad de trabajar en el «club de sus amores». «Después de siete años en el club, siento que es el momento adecuado para seguir buscando mi desarrollo personal y profesional. Tengo ganas de afrontar lo que venga y seguiré profundamente vinculado al Bayern. Muchas gracias a mi equipo y a todos los superiores y compañeros que me han apoyado en este camino».

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¿Quién más tuvo que marcharse del Bayern de Múnich?

En muy poco tiempo, Zahn se ha convertido en el segundo directivo que dejará el Bayern. A principios de noviembre, el club más laureado de Alemania anunció que también separaría sus caminos de los del responsable de captación, Nils Schmadtke. En ese caso también se habló de una separación de mutuo acuerdo.

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El contrato de Schmadtke seguirá vigente hasta el 31 de enero de 2027, tras lo cual dejará el club. En principio, su vinculación con el Bayern se extendía hasta el verano de 2027.

La salida de Schmadtke no fue en absoluto sorprendente. Su estilo de liderazgo había recibido críticas dentro del club. El hijo del exguardameta y exdirectivo de la Bundesliga Jörg Schmadtke era considerado en Múnich un estrecho colaborador del director deportivo Max Eberl. Ambos ya habían trabajado juntos en el Borussia Mönchengladbach. Según un informe de kicker, los dirigentes del Bayern planean elegir internamente al sucesor de Schmadtke.