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Loai Mohamed
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Tercer golpe en 24 horas: Tchouaméni aumenta los problemas de Zidane

Z. Zidane
A. Tchouameni
Italia vs Francia
Italia
Francia
UEFA Nations League A
Francia vs Turquía
Turquía
Francia
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Turquía

La mala suerte persigue al seleccionador francés antes del duelo ante Italia

Zinedine Zidane recibió un nuevo golpe en la concentración de la selección de Francia, después de que Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, se viera obligado a abandonar el entrenamiento de "les Bleus" antes de su conclusión, este martes, debido a una lesión que sufrió en la zona del pubis.

El diario francés "L'Équipe" informó de que Tchouaméni se sometió a pruebas médicas para determinar la naturaleza de la lesión y su gravedad, en medio del temor a que se vea obligado a abandonar la concentración de la selección y a no disputar los partidos de Francia ante Italia y Turquía en la Liga de Naciones.

Esto llega tras la exclusión de Pierre Kalulu y Marcus Thuram de los planes de Zidane, lo que coloca al seleccionador de Francia ante la posibilidad de perder a un tercer jugador en pocas horas, antes del esperado enfrentamiento ante Italia, previsto para este jueves, y del posterior partido contra Turquía el domingo.

La selección francesa había prescindido de Kalulu la noche del pasado lunes y convocó en su lugar a Sacha Boey, jugador del Wolfsburgo, mientras que Thuram salió de la lista este martes y entró Eli Junior Kroupi, jugador del Bournemouth.

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Tchouaméni no pudo completar la sesión de entrenamiento celebrada en Clairefontaine, después de sentir molestias en la zona del pubis, por lo que el cuerpo técnico y médico decidió someterlo a pruebas adicionales para determinar su situación definitiva sobre su continuidad con la selección.

La participación del jugador del Real Madrid en los dos próximos partidos queda pendiente hasta que aparezcan los resultados de las pruebas, a la espera de saber si la lesión le permitirá continuar en la concentración o si Zidane se verá obligado a excluirlo también a él.

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