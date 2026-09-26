Ter Stegen pierde su puesto en el once de Alemania: este es el motivo

Jürgen Klopp ha dado su opinión sincera sobre Marc ter Stegen. El seleccionador de Alemania reconoce que el portero del Ajax vivió el jueves ante Países Bajos (1-1) algunos momentos desafortunados en la salida de balón, pero, según Klopp, eso no resta nada a su actuación.

«He oído que se juzgó de forma crítica a Marc y eso me sorprendió un poco», contó Klopp este sábado durante su rueda de prensa. «Ha estado magnífico bajo palos. Sí, es cierto que en un par de ocasiones jugó un balón equivocado, pero esas cosas pasan».

Klopp señaló además que Ter Stegen sostuvo a Alemania en varias ocasiones ante la Oranje. «Soy 0,0 por ciento crítico con él. Estoy muy, muy contento con su rendimiento», dejó claro el exentrenador, entre otros, del Borussia Dortmund y el Liverpool.

Aun así, Ter Stegen no estará bajo palos el domingo ante Grecia. Alexander Nübel (Besiktas) tendrá una oportunidad de parte de Klopp, pero el seleccionador subraya que esa decisión no tiene absolutamente nada que ver con la actuación de Ter Stegen ante Países Bajos. «Alex juega mañana, pero no por lo que ha mostrado Marc».

Según Klopp, Nübel simplemente se ha ganado su oportunidad. «Los tres porteros están dejando aquí una impresión sensacional. Espero que Alex lo disfrute y que mañana, idealmente, se asegure de que mantengamos la portería a cero», señaló el técnico, que también incluyó a Finn Dahmen, del FC Augsburg, en su convocatoria.

Para Ter Stegen, el duelo con Países Bajos supuso su regreso a la selección alemana tras un largo periodo en el que las lesiones le pasaron factura. El guardameta ya dejó claro antes de su vuelta cuánto significaba para él su regreso a Die Mannschaft .

«Para mí siempre es especial volver a estar aquí, sobre todo después de un periodo en el que las cosas no salieron como yo había imaginado», dijo anteriormente Ter Stegen a Sky Sport. «Cuando tu cuerpo te falla, lo valoras mucho más cuando al final puedes volver a estar aquí».