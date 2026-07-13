«Tenía dolor, pero lo ignoraba». Detalles de la peligrosa operación de Hossam Hassan

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha revelado que sufrió una grave crisis de salud antes del Mundial 2026. En aquel momento se sometió a una cateterización cardíaca y a la implantación de tres stents sin que nadie lo supiera.

El doctor Jamal Shaaban, exdecano del Instituto del Corazón, lo confirmó en su página de Facebook: «el Decano» sufrió fuertes dolores en el pecho por la enorme presión a la que estaba sometido tras regresar de una concentración de la selección en los Emiratos Árabes Unidos, a la que llegó al aeropuerto a las tres de la madrugada acompañado de su hermano Ibrahim Hassan y del capitán Tarek Suleiman».

Fue ingresado en el hospital Green Heart durante los últimos diez días del pasado mes de Ramadán, donde se le practicó la cateterización antes de reanudar sus funciones con los Faraones.

El exdecano añadió que el técnico le confirmó que todo se mantuvo en secreto, sin filtraciones a la prensa pese a la delicada coyuntura de las eliminatorias y la preparación del Mundial.

El propio Hassan declaró en televisión: «Me han operado dos veces, me han hecho una cateterización y me han colocado tres stents recientemente. Ignoraba las críticas y fingía no verlas, pero las veía todas y ponían en duda mis capacidades técnicas».

El seleccionador añadió: «Dicen que hago favores a los jugadores, pero pongo a Dios en primer lugar. Aprovecho las críticas constructivas, pero esto fue acusarme de no entender de fútbol».

Hossam Hassan acudió al programa especial de la periodista Mona El-Shazly con varios familiares, donde se mostraron aspectos humanos del técnico que guió a Egipto en uno de sus momentos más complicados.

Es la primera vez que Hassan revela detalles de su crisis de salud, cuando libraba una doble batalla: contra la enfermedad y contra críticas feroces a sus decisiones técnicas.