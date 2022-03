Tecatito Corona y la frescura que ilusiona a todo el Sevilla

El ciclo de Julen Lopetegui se ha caracterizado por devolverle al Sevilla la regularidad que tanto necesitaba, esa que le ha permitido consolidarse junto al Atlético de Madrid como una alternativa al habitual dominio de Real Madrid y Barcelona en La Liga. Nada de esto lo consiguió con fichajes de lujo en el mercado de pases, sino con la construcción de un modelo de juego en el que nadie es más importante que la suma de todos.

Para nadie es un secreto que la propuesta del Sevilla es una de las más interesantes al ojo del aficionado, siempre apostando por una salida limpia desde el fondo y negando cualquier posibilidad de renunciar al protagonismo. Para los de Lopetegui el balón es un elemento innegociable, algo que muestran muy bien las estadísticas: son el tercer equipo con mayor porcentaje de posesión (61%).

Es así como los andaluces han logrado competir desde la tenencia de la pelota, incluso en momentos que demandan una actitud conservadora. Sin embargo, al equipo siempre le faltaba algo en los últimos metros para traducir la superioridad en goles. Faltaba el factor sorpresa que le diera sentido a todo el rigor táctico del equipo. Y fue en ese momento cuando se dio el fichaje de Jesús Manuel Corona.

Lopetegui siempre reconoció que Tecatito era su debilidad. El timonel español nunca dudó de las cualidades del exPorto y así lo ha demostrado desde el primer día de Corona en el Sevilla. El mexicano ha tenido mucha más continuidad de la esperada e incluso en los partidos más importantes del equipo, como los derbis ante el Betis o en la vuelta frente al Dinamo Zagreb, por los octavos de final de la Europa League.

Tecatito le ha dado otra dimensión al juego del Sevilla. El desequilibrio que aporta, la capacidad para moverse en todo el frente de ataque y la confianza para encarar a los rivales, es precisamente lo que necesitaba el conjunto español para afrontar este segundo tramo de la temporada. Una pincelada de Corona es suficiente para cambiar el partido más complicado, como lo fue el increíble autopase en el derbi de hace una semana.

En tan solo seis presentaciones del campeonato español, el mexicano suma 11 regates completados y cada vez logra establecer mejores sociedades en el campo de juego. En Nesyri y Papu Gómez ya han sacado provecho de lo bien que interpreta el juego Corona desde las bandas, ampliando las distancias entre el central y el lateral del equipo contrario para luego hacer daño con un pase entre líneas.

La afición no tiene ninguna duda del acierto que representa el fichaje de Tecatito para el Sevilla. El extremo ya se ganó el corazón del Sánchez Pizjuan con cada genialidad que fabrica desde la banca y su presencia en el once inicial de Lopetegui se va haciendo costumbre. Y es que después de todo, el ataque del cuadro andaluz no es lo mismo sin el desequilibrio y atrevimiento de Corona en los últimos metros.