Javier Tebas, presidente de LaLiga, expresó su apoyo a la familia de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, que falleció este martes a los 30 años de edad.

El Tenerife anunció la muerte de su jugador a las ocho de la mañana de este martes, una noticia que sumió en una profunda tristeza al club, a su afición y a la familia del fútbol.

El Tenerife comenzó su mensaje así: "Estamos destrozados por el dolor, se nos han paralizado las palabras por la conmoción y no podemos creer que esto sea real".

Y añadió el Tenerife: "No hay palabras de consuelo ni nada que pueda aliviar este sentimiento cargado de tristeza. Nos ponemos al lado de su familia desconsolada y de sus seres queridos, y al lado de todos los miembros de la familia del Tenerife que lloran hoy este cruel desenlace".

Tebas se pronunció sobre el asunto, a través de una publicación en la red social X, señalando: "Siento una profunda tristeza por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, jugador del Tenerife. Todos compartimos hoy el dolor de esta pérdida irreparable".

Y añadió: "Transmito mi más sentido pésame a su familia, a sus seres queridos, a sus compañeros y a todos los miembros de su club, y les expreso todo mi cariño y apoyo en estos difíciles momentos".