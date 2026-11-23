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Javier Tebas, presidente de LaLiga, respondió directamente a las declaraciones de José Mourinho, entrenador del Real Madrid, sobre la presión que sufren los árbitros, y aseguró que estos reciben una presión mayor por parte de Real Madrid TV, cuyo comportamiento es completamente distinto del del Barcelona.

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La respuesta de Tebas llegó en la zona mixta de la primera gala de premios del arbitraje español, que reunió a árbitros y a representantes de las instituciones del fútbol español para reconocer la labor del colectivo arbitral, en un momento en el que crece la polémica en torno al arbitraje en España.

Santi Comesaña, jugador del Villarreal, había abierto el debate sobre la presión que soportan los árbitros al dirigir los partidos del Barcelona y del Real Madrid tras el último encuentro del conjunto azulgrana, antes de que Mourinho entrara en la discusión en la previa del partido ante el Eindhoven.

Así, Mourinho declaró ante la prensa : «Sufre amnesia. Si quiere generalizar y meternos a todos en el mismo saco, que no lo haga con Negreira», en clara alusión al caso Negreira, que sigue generando una enorme polémica en el fútbol español.

Tebas respondió a esas palabras en declaraciones recogidas por el diario español «Sport»: «Se dice que los árbitros dirigen los partidos de forma distinta con los equipos grandes. No lo sé. Seguramente, en estos días y con todo lo que rodea al Real Madrid y al Barcelona, deben de estar bajo mucha presión, porque todos vigilan constantemente lo que hace el otro, y en este caso, el Real Madrid en particular».

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Cuando los periodistas le preguntaron: «¿Cree que la presión es igual por ambas partes?», Tebas respondió: «No». Después le preguntaron: «¿De dónde viene la mayor presión?», y contestó: «Está claro que de Real Madrid TV. Creo que el comportamiento de Real Madrid TV, la televisión del club, es completamente distinto de lo que ocurre en el FC Barcelona. Es una realidad objetiva y no cabe otra interpretación».

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Una fuente cercana a LaLiga explicó que Tebas quiso dejar clara su postura de forma contundente tras las declaraciones de Mourinho, y que considera injusta la comparación entre lo que hace el Real Madrid y lo que hace el Barcelona en materia arbitral, debido a la diferente naturaleza del discurso mediático de ambos.

El citado responsable añadió que el presidente de LaLiga cree que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, «se excedió mucho» en la última reunión del Real Madrid, y que rechaza su petición de dimisión, que considera «simplemente una petición más dentro de la lista de peticiones», algo que refleja la persistente tensión entre LaLiga y la directiva del club blanco.

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Tebas calificó de «sin precedentes» el cambio de actitud del Real Madrid y de su cadena de televisión hacia el Barcelona justo después del descenso del club catalán de LaLiga, y aseguró que ese cambio ha incrementado la presión sobre los árbitros en los últimos tiempos.

Preguntado por el caso Negreira, que Mourinho mencionó en sus declaraciones, Tebas defendió la postura de LaLiga en los tribunales y afirmó que es compatible con mantener su relación con el Barcelona.

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Tebas concluyó: «Mantenemos nuestra postura en el plano jurídico y, en lo que respecta al comportamiento del FC Barcelona, seguimos apoyándolo. Lo que no vamos a hacer es romper relaciones. Veremos lo que deciden los tribunales», un mensaje claro de que no piensa dar marcha atrás.

Se espera que estas declaraciones provoquen nuevas reacciones por parte del Real Madrid y de Mourinho, sobre todo con la llegada de partidos decisivos, ya que el arbitraje y la presión mediática siguen siendo de los asuntos que más polémica generan en el fútbol español y condicionan el ambiente antes de cada jornada de liga.