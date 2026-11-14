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Hussein Hamdy
Traducido por

Tebas intensifica la polémica entre el Real Madrid y el nazismo con un polémico vídeo

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Javier Tebas, presidente de LaLiga, volvió a responder a José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, después de publicar un vídeo que reúne declaraciones de este último y del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acerca de los métodos de propaganda que utilizó Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi.

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Esto se produjo en el contexto de la polémica suscitada por su comparación entre algunos de los métodos del Real Madrid y los canales de propaganda nazi.

Según el diario español "Marca", Tebas publicó este sábado, a través de su cuenta en la plataforma "X", un vídeo que incluye dos intervenciones; la primera, la del presidente del Consejo Superior de Deportes, quien calificó de "inaceptable" la comparación de Tebas al hablar del canal del Real Madrid, y la segunda, la de Pedro Sánchez, durante una entrevista con el creador de contenido Jordi Wild, en la que habló sobre cómo se construye una gran mentira a partir de hechos ciertos, una de las técnicas que atribuyó a Joseph Goebbels.

Tebas considera que ambas personalidades hablaron de los mismos métodos propagandísticos, pero le sorprendió la diferencia en la reacción del Consejo Superior de Deportes ante sus declaraciones.

Uribes dijo en el primer fragmento: "Creo que es algo inaceptable, nunca se puede utilizar el nazismo o a Goebbels como elemento de comparación con un club de fútbol, y especialmente por parte del presidente de LaLiga, al hablar de un club que pertenece a la competición. Considero que eso sobrepasa los límites de la libertad de expresión".

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Y en el segundo fragmento, Sánchez abordó uno de los métodos que atribuyó al ministro de propaganda de la Alemania nazi, diciendo: "Y la tercera forma es la verosimilitud aparente, es decir, elegir algunos elementos que son verdaderos y luego construir una gran mentira a partir de ellos. Y hay muchos ejemplos de esto en el debate político".

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La crisis comenzó el 16 de octubre, cuando Tebas relacionó algunos de los métodos que emplea el canal del Real Madrid con los que utilizó Goebbels.

El presidente de LaLiga limitó sus palabras a la repetición de mensajes, la selección deliberada de la información y la creación de un enemigo, aclarando que su comparación no incluye la ideología nazi ni a la afición del Real Madrid.

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Por su parte, el Real Madrid exigió la dimisión inmediata de Tebas, calificando sus declaraciones de inaceptables y de una gravedad excepcional.

Uribes exigió al presidente de LaLiga que se retractara de sus declaraciones y presentara una disculpa al club blanco.

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El 22 de octubre, el Consejo Superior de Deportes remitió una solicitud motivada al Tribunal Administrativo del Deporte, para estudiar si las declaraciones de Tebas constituyen una infracción de la normativa deportiva.

Javier Tebas publicó este sábado ambas intervenciones en un solo vídeo, y lo comentó diciendo: "Pedro Sánchez explica las técnicas de propaganda que utilizó Goebbels durante una entrevista con Jordi Wild, en el contexto de su discurso sobre la oposición. Y yo me refiero a las mismas técnicas de propaganda en relación con el canal del Real Madrid y sus altavoces mediáticos, mientras que Rodríguez Uribes lo describe como una comparación inaceptable".

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El presidente de LaLiga concluyó su publicación invitando a sus seguidores a comparar ambos fragmentos, diciendo: "La misma referencia a las técnicas de propaganda, pero las reacciones son completamente distintas. Vean ambos fragmentos y juzguen por ustedes mismos".

Escrito porHussein Hamdy

Periodista especializado en fútbol mundial en Kooora

Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.

Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.

Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.

Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.

En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.

Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:

Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias

Rodrygo: de niño de la remontada a hombre enigmático en el proyecto de Alonso

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Historia de Kooora: la sorpresa de Cristiano Ronaldo que llenó de entusiasmo a Ferguson

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