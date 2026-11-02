Tebas: ¿el caso Negreira? La actitud del Real Madrid es inaceptable

Javier Tebas, presidente de LaLiga, lanzó un nuevo ataque contra el Real Madrid por su postura en el caso Negreira, al considerar que el club blanco alarga el asunto y lo utiliza para intensificar sus ataques contra el Barcelona, en medio de la creciente tensión entre ambas partes durante el último periodo.

Tebas, en declaraciones recogidas por el diario catalán Sport durante su participación en el foro «Un mundo en progreso» en la ciudad de Barcelona, afirmó que la postura del Real Madrid sobre el caso es inaceptable, y añadió: «Lo que me preocupa es el fondo de la relación entre el Barcelona y el Real Madrid. Lo que está ocurriendo hoy es alargar el caso Negreira como un chicle, y seguir estirándolo hasta que se acabe. Creo que eso es algo inaceptable».

Y agregó: «Somos parte en el caso Negreira, y acudimos a la Fiscalía antes que el Real Madrid. Y el presidente del club blanco siguió siendo miembro de la junta directiva durante 6 meses después de que surgiera el caso, además habló en una de las asambleas generales sobre la amistad entre el Barcelona y el Real Madrid, cuando ambos clubes formaban parte del proyecto de la Superliga europea. Pero parece que todo cambió tras la retirada del Barcelona del proyecto».

El presidente de LaLiga no se detuvo en criticar la postura del Real Madrid, sino que consideró que el momento en que cambió la posición del club blanco merece un análisis, al explicar que el Madrid no trataba el caso de la misma manera cuando su relación con el Barcelona era buena en el marco del proyecto de la Superliga europea.

Tebas dijo: «Hasta ese momento, parecía que lo que se pretendía era dejar que los procedimientos judiciales siguieran su curso, pero desde la retirada del Barcelona de la Superliga, pasó a ser como si Negreira estuviera en los vestuarios de todos los árbitros que dirigen los partidos del Real Madrid».

Y continuó: «El ataque continuo que sufre el Barcelona es inaceptable. Llegará el momento en que el club asuma sus responsabilidades, pero ahora no se puede pretender que el caso siga en marcha de la misma manera».

¿Por qué habla Tebas de la anterioridad de LaLiga en el caso?

El caso se remonta a los pagos que el Barcelona realizó a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del comité técnico de árbitros, durante el periodo de 2001 a 2018, que ascendieron a unos 7,5 millones de euros, según las investigaciones publicadas.

En marzo de 2023, LaLiga anunció su personación en el caso como parte acusadora, antes de que el Real Madrid decidiera, el 12 de marzo del mismo año, sumarse a los procedimientos judiciales como parte perjudicada, y después el tribunal aceptó su participación en mayo.

El principal punto de discrepancia reside en que Tebas considera que el Real Madrid no fue quien tomó la iniciativa de impulsar el expediente, sino que la Liga y las instancias judiciales se le adelantaron, además de rechazar que el caso se convierta en una acusación continua contra el sistema arbitral actual.

No obstante, la postura de Tebas no supone exonerar al Barcelona; en declaraciones anteriores insistió en que los pagos fueron graves y deben investigarse hasta el final, pero rechaza afirmar con rotundidad que Negreira siga influyendo en las decisiones de los árbitros en la actualidad.

Un caso que los tribunales aún no han resuelto

El caso continúa su recorrido judicial para determinar la naturaleza de los pagos y su finalidad, mientras el Barcelona mantiene que fueron a cambio de informes técnicos y asesoramientos relacionados con el arbitraje y el scouting deportivo, y niega que su objetivo fuera influir en las decisiones de los árbitros u obtener una ventaja deportiva.

Tebas había afirmado el pasado octubre que lo ocurrido debe someterse a una investigación completa, pero separó la investigación de hechos pasados de la afirmación de que la influencia de Negreira siga presente en el arbitraje español, lo que explica en parte su reiterado ataque al discurso del Real Madrid sobre el caso.