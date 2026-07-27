Te Kloese se pronuncia con claridad sobre la supuesta cláusula de Read

Dennis te Kloese niega que la pasada temporada se alcanzara un acuerdo con Givairo Read para que pudiera salir por 25 millones de euros. Así lo afirma el exdirector del Feyenoord en declaraciones a De Telegraaf.

El Nottingham Forest está dispuesto a llegar hasta un máximo de 25 millones de euros, porque Read podría dejar el Feyenoord por esa cantidad. Sin embargo, según Te Kloese, ya de regreso en México, no existe tal acuerdo.

«En mi etapa en el Feyenoord no pacté un precio de salida con nadie. Además, en el Feyenoord no hay cláusulas en los contratos», subraya Te Kloese este lunes en una primera reacción.

Te Kloese habló la pasada temporada con varios clubes sobre un posible traspaso de Read. «El año pasado, antes del parón invernal, estuve trabajando activamente en un traspaso de Read al Bayern de Múnich. Entonces también aparecieron más clubes. Todos se movían más o menos en ese nivel de 25 millones de euros e incluso algo por encima».

El Feyenoord consideraba interesante una cantidad así. «La idea el pasado invierno era cerrar un traspaso, dejar a Givairo jugar medio año más en el Feyenoord y que diera el salto en verano. Pero lo que ocurrió entonces es que Givairo se lesionó dos veces. Eso lo echó todo a perder».

«Creo que hace un año era bastante realista que se hubiera ido a un club tan grande como el Bayern de Múnich o a un grande de Inglaterra», añade Te Kloese. «Pero esos clubes adoptaron simplemente una postura de espera porque se lesionó y querían ver si volvía a estar en forma, regresaba al máximo nivel y podía encadenar muchos partidos».

De no haber sido así, el Bayern se habría llevado a Read, sostiene el exdirector del Feyenoord. «Creo que el Nottingham Forest quiere adelantarse ahora al mercado y arrebatarle a Read a un gran club».