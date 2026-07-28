"El Real Madrid llega tarde a todo, es una mala gestión imperdonable". Con estas incendiarias palabras, el exguardameta internacional Santi Cañizares abrió fuego contra la directiva del club blanco, en medio de la creciente polémica sobre el futuro de la estrella brasileña Vinícius Junior.

Y a pesar de que ha transcurrido más de una semana desde el final del Mundial y de la temprana eliminación de la selección brasileña del torneo, la incertidumbre sigue rodeando el asunto de la renovación del contrato de Vinícius, que expira en junio de 2027, en medio de una clara amenaza del jugador de marcharse gratis en caso de no alcanzar un nuevo acuerdo antes de esa fecha.

Lo que complicó aún más el panorama fue lo que se rumoreó en los medios ingleses sobre la disposición del Arsenal a pagar una enorme cantidad para fichar al futbolista de 25 años, coincidiendo con la cercanía del Real Madrid a cerrar el fichaje del joven extremo marfileño Yan Diomande, lo que abrió la puerta a las especulaciones sobre el futuro de Vinícius en el Santiago Bernabéu.

Un amplio sector de los seguidores considera que la directiva del Real Madrid ha gestionado mal este delicado asunto, algo que expresó con claridad el exguardameta del Real Madrid Santi Cañizares durante su aparición en el programa "Tiempo de Juego" de la emisora Cadena COPE.

Cañizares aseguró que el silencio en torno al futuro de Vinícius encierra connotaciones peligrosas, y declaró: "Cuanto más se habla de un jugador, menos posibilidades hay de que se vaya".

Y añadió con tono tajante: "El Real Madrid llega tarde a todo. Si es verdad que no tiene un contrato firmado, el club está obligado a venderlo. No se pueden perder 100 millones de euros o más dejando que expire el contrato de un jugador. No creo que esto vaya a suceder. Es una mala gestión imperdonable".