Tadic recibe una señal elocuente de la afición del NEC en el minuto 82

Dusan Tadic recibió una llamativa despedida este jueves por la noche al ser sustituido en el minuto 82 del partido de la Europa League entre el NEC y el Levski Sofía. El serbio, de 37 años, tuvo que salir por calambres y recibió una gran ovación de los aficionados en De Goffert, después de que a lo largo de la noche se hubieran escuchado algunos silbidos tímidos.

Antes del partido Ajax - NEC (1-), Tadic hizo unas declaraciones que no sentaron bien a todo el mundo. «Con todos mis respetos hacia el NEC, pero estaba acostumbrado a jugar en clubes que ganan títulos. El Ajax era y es mi referencia», declaró el delantero a NU.nl.

La acogida a Tadic estaba bajo la lupa antes del encuentro europeo por sus polémicas declaraciones. Durante el partido se escucharon algunos silbidos aislados, pero no hubo una pitada generalizada contra el exjugador del Ajax.

Cuando fue sustituido en el minuto 82, el ambiente en las gradas dio paso a una muestra de apoyo. El comentarista de Ziggo Sport Brent van Ooijen reparó enseguida en los aplausos y concluyó: «Parece que lo han perdonado un poco».

Después, Van Ooijen dedicó palabras de elogio al experimentado delantero, muy criticado en los últimos días. «Porque es sincero, es honesto. Es él mismo, auténtico», afirmó el comentarista, que añadió: «Y no lo ha dicho con esas palabras. Pero también lo da todo por el NEC».

Antes, Van Ooijen había percibido una reacción muy distinta desde las gradas de Nimega. Después de que Tadic perdiera un duelo cerca del centro del campo al comienzo de la segunda parte, se escucharon murmullos y silbidos.

«El público se muestra crítico con cada pequeño detalle de Dusan Tadic. Para ellos, tiene algo que demostrar», observó el comentarista.



