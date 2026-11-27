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La novena jornada de la Liga «Ora» de Egipto no fue una jornada más en la carrera por el título. Se convirtió en la jornada de las grandes sanciones, después de que las decisiones de la Liga de Clubes Profesionales de Egipto golpearan con fuerza a tres de los clubes más grandes del país: Al Ahly, Zamalek y Pyramids.

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Con la lucha por la cabeza al rojo vivo y los choques sobre el terreno de juego cada vez más intensos, era lógico que el Comité de Competición actuara para aplicar el reglamento con firmeza. Sin embargo, esta vez fue diferente, porque las sanciones han alcanzado a nombres importantes de los tres equipos en un momento muy delicado de la temporada.

Las sanciones han afectado a tres nombres destacados de Al Ahly, Zamalek y Pyramids: Mahmoud Hamdi «El Wensh», jugador del Zamalek, Marwan Attia y Walid El Karti han sido suspendidos, y los tres han recibido además una multa económica.

Según ha anunciado la web oficial de la Liga de Clubes Profesionales de Egipto, el organismo ha dictado las sanciones de la novena jornada conforme al reglamento de competición, al reglamento de infracciones y sanciones y al sistema de control de calidad de la temporada 2026-2027, aplicando el artículo 54 del reglamento de competición, relativo a las amonestaciones a los cuerpos técnicos, administrativos y médicos y a los jugadores.

Todo empezó en el partido entre El Gouna y Zamalek, donde la Liga decidió suspender un partido a Mahmoud Hamdi «El Wensh», jugador del Zamalek, e imponerle una multa de 5000 libras por ver su tercera tarjeta amarilla.

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Esta sanción supone un golpe para el Zamalek, que depende en gran medida de Hamdi en su línea defensiva. El cuerpo técnico tendrá que encontrar un sustituto adecuado para el próximo partido, en plena acumulación de encuentros consecutivos.

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En el gran duelo de la jornada, el Al Ahly-Pyramids, la decisión fue doble y afectó a ambos equipos, lo que confirma que la Liga aplica el mismo criterio a todos, sin excepciones.

La Liga decidió suspender un partido a Marwan Attia, jugador del Al Ahly, e imponerle una multa de 5000 libras por ver su tercera tarjeta amarilla.

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Por su parte, la Liga decidió suspender un partido a Walid El Karti, jugador del Pyramids, e imponerle una multa de 5000 libras por el mismo motivo: ver la tercera tarjeta amarilla.

La ausencia de Marwan Attia pesará mucho en el Al Ahly, ya que es uno de los centrocampistas más importantes del equipo y el elemento que le da equilibrio entre la defensa y el ataque. El Pyramids, por su parte, echará de menos a El Karti, uno de los creadores de juego más destacados del equipo y un futbolista con gran experiencia en los partidos decisivos.

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Las sanciones no se limitaron a los tres grandes, sino que se extendieron al resto de partidos de la jornada. Fueron suspendidos varios jugadores del Wadi Degla, Abu Qir Fertilizers, Smouha, National Bank of Egypt y Ghazl El Mahalla. Además, el Wadi Degla y el Al Ittihad recibieron multas económicas por el retraso de ambos equipos en salir al terreno de juego antes del comienzo de la segunda parte, y Ayman Shaaban Metwally, entrenador del El Qanah, fue suspendido un partido.

El partido entre el Smouha y el National Bank of Egypt dejó también la sanción más dura de la jornada: dos partidos de suspensión para Ited Jiko Samadu, jugador del Smouha, por una expulsión por juego violento.