Superviviente de una tragedia: el emotivo final feliz de la carrera de Alan Ruschel

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Alan Ruschel sobrevivió hace diez años al accidente aéreo que acabó con casi todo un equipo brasileño. Ahora pone fin a su carrera.

A hombros, con los puños en alto y cantando junto a los aficionados que formaban un pasillo: así de eufórico llegó Alan Ruschel al estadio para disputar su último partido. Porque el futbolista de 37 años, a quien el fútbol apenas dio fama ni fortuna, ni siquiera en su Brasil natal, es sin duda uno de los grandes triunfadores de la vida. Es uno de los seis supervivientes de la tragedia aérea que hace diez años acabó con casi todo el equipo del Chapecoense.

«Durante muchos años luché para vivir del fútbol. Pero después tuve que luchar para vivir el fútbol», recuerda Ruschel en su vídeo de despedida en Instagram, en el que también muestra la larga cicatriz que tiene en la espalda. Debajo de ella hay un tornillo en la última vértebra torácica que le recordará para siempre la noche del 28 de noviembre de 2016.

En medio de la niebla, cerca de la ciudad colombiana de Medellín, el avión fletado de la aerolínea boliviana LaMia se quedó sin combustible. El Avro RJ, diseñado para trayectos cortos, se estrelló contra la ladera de una montaña durante la aproximación para aterrizar, poco después del último contacto por radio, hacia las 22:15, hora local, tras recorrer algo más de 3.000 km. Ruschel fue el primero en ser rescatado de entre los restos.

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Después fueron rescatados sus compañeros Jakson Follmann (amputación de una pierna) y Neto Zampier (problemas pulmonares), que nunca volvieron a disputar un partido de fútbol, además de un periodista y dos azafatas. Pero 71 ocupantes perdieron la vida en la tragedia, entre ellos jugadores, integrantes del cuerpo técnico y miembros de la directiva de un modesto club de primera división que viajaba para disputar el partido más importante de su historia: la final de la Copa Sudamericana.

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Ruschel reaparece ante Messi y el Barça

Hoy, Follmann y Zampier hablan sobre cómo superar las crisis en charlas para empresas. Ruschel, en cambio, volvió a vivir el fútbol: regresó al césped el 7 de agosto de 2017, nada menos que ante Lionel Messi y el FC Barcelona. Y ahora, con el ascenso a primera división del EC Juventude, el club en el que se formó, ha puesto fin a su carrera, tal como le exigía su maltrecho cuerpo.

«No sabía si alguna vez podría volver a jugar al fútbol, pero creía que mi vida aún tenía un sentido mientras siguiera aquí», confesó Ruschel.

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LaMia no volvió a operar ningún vuelo tras la tragedia. La mayoría de las familias recibieron una indemnización del Chapecoense, porque el club tiene parte de culpa por haber optado por un vuelo de bajo coste. Pero todavía hoy hay familiares de las víctimas que siguen reclamando una reparación ante los tribunales. Y el «Chape» vuelve a estar en segunda división en 2027, después de un año en la Serie A.