La junta directiva del Barcelona fijó, el 19 de septiembre, la fecha para la celebración de la asamblea general ordinaria y extraordinaria, en la que se votará una cuestión de suma importancia: la financiación del proyecto "Espai Barça", relativo al nuevo estadio Spotify Camp Nou.

Ese día, los compromisarios de entre los socios del club se reunirán para votar y, en particular, para dar luz verde al aumento del crédito destinado a financiar el proyecto Espai Barça y el nuevo Spotify Camp Nou.

El diario Sport señaló que, en la asamblea general ordinaria, se aprobará, como es habitual, la liquidación financiera del ejercicio económico anterior, además de la aprobación del presupuesto de la temporada 2026-2027, que se prevé que registre, también, una cifra récord.

Además de anunciar la fecha oficial de la asamblea general, el Barcelona anunció que ha cerrado "por tercer año consecutivo el ejercicio económico con resultados ordinarios positivos".

De hecho, esta temporada se caracteriza por el registro de una nueva cifra récord en ingresos, después de que el club superara por primera vez la barrera de los mil millones de euros.

Uno de los factores principales que contribuyeron a alcanzar estas cifras fue la explotación y puesta en funcionamiento del Spotify Camp Nou.

El Barcelona ha aumentado sus beneficios con su regreso al Spotify Camp Nou, pero, a pesar de ello, necesita aumentar el crédito para completar todos los cambios y las obras requeridas.

Los compromisarios expondrán su punto de vista y votarán sobre los puntos planteados. También deberá ratificarse el nombramiento de los miembros de la junta directiva que no dimitieron de sus cargos junto a Joan Laporta para presentarse a las elecciones, que son Rafael Yuste, Josep Cubells, Alfons Castro, Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé y Sisco Pujol.

Como es habitual, durante la asamblea general se abrirá el turno de preguntas y respuestas para debatir diversas cuestiones, aunque el aspecto económico tendrá una gran relevancia durante la reunión.

En el plano deportivo, también se ofrecerán las explicaciones oportunas tras el cierre de un mercado de fichajes estival muy destacado, que permitió al club conformar una plantilla plenamente competitiva.

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