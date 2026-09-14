Lamine Yamal continuó escribiendo un nuevo capítulo de su extraordinario comienzo con el Barcelona, después de lograr igualar un registro histórico que se mantuvo intacto durante muchos años en LaLiga, un hito que no consiguieron alcanzar numerosas leyendas de la competición en el siglo XXI.

Yamal marcó su tercer doblete en las primeras cinco jornadas de LaLiga, tras batir la portería del Levante en dos ocasiones en el partido que terminó con la victoria del Barcelona por 4-2, elevando su cuenta a 6 goles en sus primeros cinco encuentros en la competición.

Con este logro, y según el diario Mundo Deportivo, Yamal se convirtió en el segundo jugador del siglo XXI en marcar 3 dobletes en las primeras cinco jornadas de LaLiga, después del argentino Lionel Messi, quien consiguió el mismo registro durante la temporada 2012-2013.

Lo llamativo es que LaLiga vio pasar durante el siglo actual a un enorme grupo de delanteros y leyendas, entre ellos Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, David Villa, Fernando Torres, Diego Forlán y otros grandes goleadores que dejaron su huella en la historia de la competición.

Y a pesar de los récords y la abundancia de goles que anotaron estas estrellas, ninguno de ellos logró repetir lo que hizo Messi en la temporada 2012-2013, hasta que ahora ha aparecido Yamal para igualar este hito histórico.

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Messi había marcado su primer doblete en las primeras cinco jornadas de la temporada 2012-2013 ante la Real Sociedad, antes de repetir el logro frente al Osasuna y al Getafe, alcanzando así tres dobletes en sus primeros cinco encuentros.

En cuanto a Yamal, sus dobletes esta temporada llegaron ante el Levante, el Valencia y el Rayo Vallecano.

El brillo de Yamal no se limita a este registro histórico, pues ha alcanzado los 7 goles y dos asistencias en sus primeros 6 partidos oficiales con el Barcelona esta temporada.

A nivel de LaLiga, Yamal encabeza la lista de goleadores con 6 goles, empatado con su compañero Raphinha, Kylian Mbappé y Sergio Camello.

Además, Yamal y Raphinha contribuyeron juntos a marcar 12 de los 21 goles que ha logrado el Barcelona en sus primeros partidos en la competición, liderando al conjunto catalán hacia lo más alto de la tabla de clasificación.

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