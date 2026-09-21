¿Superará al «mejor»? Cuatro goles separan a Messi de un trono legendario

Lionel Messi continúa escribiendo nuevos capítulos en su extraordinaria trayectoria, después de sumar un nuevo gol de tiro libre a su registro, acercándose un paso más a conquistar un nuevo trono histórico, pese a su edad avanzada y a la cercanía de la última etapa de su carrera futbolística.

Messi marcó un gol de tiro libre durante el empate del Inter Miami ante el San Diego por 2-2, en la jornada 26 de la liga estadounidense, alcanzando los 75 goles de tiro libre a lo largo de su carrera, quedando a solo 3 goles de igualar el récord y a 4 goles de situarse en solitario en lo más alto.









Messi persigue una cifra legendaria

Según el diario catalán "Sport", Messi saltó a la segunda posición en solitario en la lista de los jugadores con más goles de tiro libre, tras superar al brasileño Jair Rosa Pinto, autor de 74 goles.

El brasileño Marcelinho Carioca encabeza la lista histórica con un registro de 78 goles de tiro libre, lo que significa que Messi necesita solo 3 goles para igualar la cifra y 4 goles para superarlo y colocarse en solitario en lo más alto.

Esta estadística se basa en los goles de tiro libre directo en partidos de liga de primera división, excluyendo los goles olímpicos y los tiros libres indirectos, según los registros en los que se apoyan varios historiadores y estadísticos.

El nuevo logro sitúa a Messi por delante de varias leyendas del fútbol en esta lista, pues ya supera a nombres destacados como Roberto Dinamite, Siniša Mihajlović, Juninho Pernambucano y Marcos Assunção.

Además, Messi se coloca con una amplia ventaja sobre su eterno rival Cristiano Ronaldo, que cuenta con 64 goles de tiro libre, mientras que tanto Ronaldinho como Diego Maradona tienen 59 goles.

De este modo, a Messi ya solo le quedan cuatro goles de tiro libre para situarse en solitario al frente de una nueva lista histórica, en otro logro que podría añadir a una trayectoria repleta de récords.

Y con su contrato con el Inter Miami vigente hasta el año 2028, la estrella argentina todavía tiene tiempo por delante para alcanzar el récord.