Superando a Messi: el plan del Barcelona funciona con Yamal

El prometedor Lamine Yamal, estrella del Barcelona, logró una gesta histórica sin precedentes al convertirse en el primer jugador que supera las 20 contribuciones de gol en la Liga de Campeones de Europa (entre goles y asistencias) antes de los 20 años, además de ser el más joven en llevar el brazalete de capitán del Barcelona con 19 años y dos meses, pues nadie alcanza estos niveles con tanta rapidez como él.

Y aunque Raphinha, Pedri, Frenkie de Jong y Eric García le preceden en el orden de capitanes, la aparición de Yamal con el brazalete de capitán ante el Feyenoord dejó una impresión muy fuerte.

Teniendo en cuenta que Yamal nunca es sustituido, esta imagen (portar el brazalete) se convertirá en algo habitual durante los partidos.

Según el diario español "As", la llegada de Yamal al brazalete de capitán es una sorpresa, pero solo unos pocos han reparado en un detalle importante, y es que Lamine es uno de los jugadores más veteranos del equipo en cuanto a antigüedad.

Yamal disputó su primer partido con la camiseta del Barcelona en abril de 2023, y le siguen 17 jugadores en este aspecto. De entre los presentes en el vestuario del equipo, y a excepción de los cuatro primeros capitanes, solo Baldé, Gavi, Koundé y Christensen disputaron su primer partido con el primer equipo antes que él.

Y a pesar de las voces que siempre dicen que Yamal actúa a su manera, el joven jugador impone su presencia con su música dentro del vestuario y con el fútbol que ofrece sobre el terreno de juego, por lo que estos detalles reflejan el lugar que ocupa Lamine dentro del equipo.

Para valorar la rapidez con la que el jugador dueño de la camiseta número 10 ha llegado a esta posición, basta con volver a Lionel Messi, que lució el brazalete de capitán por primera vez a los 25 años, aunque lo portó a los 20 años en un partido amistoso ante el Dundee United, antes de dirigirse a los Juegos Olímpicos de Pekín.

Y más allá del valor simbólico, el brazalete de capitán otorga al jugador más fuerza, y eso es lo que ha buscado la dirección del club, que ha arropado al jugador dueño de la camiseta número 10 durante la última semana, en medio de la competencia por el Balón de Oro, además de fijarse el objetivo de proporcionarle el entorno más cómodo durante sus años con el equipo catalán.

También se trata de otorgar al jugador más responsabilidad, después de que sorprendiera a muchos con la profesionalidad que mostró durante su periodo de recuperación antes del Mundial.

Y ahora Yamal ha vuelto a elevar el ritmo de su arranque, tras marcar cinco goles y dar dos asistencias durante los últimos nueve días.

Este ha sido un mal periodo para la cámara gafe que le persigue, ya que aquella supuesta mirada seria con la que apareció en el partido ante el Elche se ha transformado en un rostro candidato al Balón de Oro.



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